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Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах - РИА Новости, 26.01.2025
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06:14 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах
Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T06:14:00+03:00
2025-01-26T06:14:00+03:00
в мире
сша
индонезия
джакарта
дональд трамп
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. "Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они (переселенцы из сектора Газа - ред.), возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно", - заявил Трамп журналистам из пула Белого дома на борту Air Force One. Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html
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в мире, сша, индонезия, джакарта, дональд трамп
В мире, США, Индонезия, Джакарта, Дональд Трамп
Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах

Трамп: в ряде арабских стран могут расселить беженцев из сектора Газа

© AP Photo / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе.
"Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они (переселенцы из сектора Газа - ред.), возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно", - заявил Трамп журналистам из пула Белого дома на борту Air Force One.
Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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В миреСШАИндонезияДжакартаДональд Трамп
 
 
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