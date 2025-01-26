https://ria.ru/20250126/tramp-1995510837.html

Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах

Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп заявил о возможности расселить беженцев из Газы в арабских странах

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T06:14:00+03:00

2025-01-26T06:14:00+03:00

2025-01-26T06:14:00+03:00

в мире

сша

индонезия

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дональд трамп

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о возможности расселить беженцев из сектора Газа в ряде арабских стран, как временно, так и в долгосрочной перспективе. "Я бы предпочел сотрудничать с некоторыми арабскими странами и построить жилье в другом месте, где они (переселенцы из сектора Газа - ред.), возможно, смогли бы для разнообразия жить в спокойствии… Это может быть как временно, так и долгосрочно", - заявил Трамп журналистам из пула Белого дома на борту Air Force One. Ранее американский телеканал NBC News сообщил со ссылкой на неназванного чиновника, что перед администрацией Трампа пока стоит вопрос о том, как восстановить Газу, а также куда в это время можно переселить около 2 миллионов палестинцев. Одним из мест, куда могут перевезти жителей сектора Газа, по сведениям телеканала, может стать Индонезия. В ответ на это в индонезийском МИД заявили, что Джакарте о таких планах неизвестно.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html

сша

индонезия

джакарта

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в мире, сша, индонезия, джакарта, дональд трамп