https://ria.ru/20250126/tramp-1995509498.html

Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию

Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:21:00+03:00

2025-01-26T05:21:00+03:00

2025-01-26T10:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании."Я думаю, нам удастся решить вопрос с Гренландией. На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами", — сказал он, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One.Кроме того, Трамп говорил о будущем TikTok в США. По его словам, множество людей обсуждают с ним возможность приобретения этой платформы, но он намерен принять окончательное решение о ее судьбе примерно в течение 30 дней.Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.

https://ria.ru/20250125/grenlandiya-1995418356.html

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в мире, гренландия, сша, дания, дональд трамп