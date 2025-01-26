Трамп выразил уверенность, что США получат Гренландию
Трамп: США получат Гренландию, жители которой хотят стать американцами
© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании.
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"Я думаю, нам удастся решить вопрос с Гренландией. На мой взгляд, мы получим ее. Я также считаю, что население Гренландии хочет быть с нами", — сказал он, выступая перед журналистами пресс-пула Белого дома на борту Air Force One.
Кроме того, Трамп говорил о будущем TikTok в США. По его словам, множество людей обсуждают с ним возможность приобретения этой платформы, но он намерен принять окончательное решение о ее судьбе примерно в течение 30 дней.
Еще до вступления в должность президента Трамп несколько раз заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркивал, что остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
До 1953 года Гренландия была колонией Дании и до сих пор остается частью королевства. В 2009-м она получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.