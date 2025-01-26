https://ria.ru/20250126/tramp-1995509115.html

Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых ракет Израилю

Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых ракет Израилю - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп подтвердил снятие ограничений на поставки 2000-фунтовых ракет Израилю

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых ракет Израилю, подчеркнув, что они находились на... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:13:00+03:00

2025-01-26T05:13:00+03:00

2025-01-26T05:13:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его администрация сняла ограничения на отправку 2000-фунтовых ракет Израилю, подчеркнув, что они находились на хранении длительное время. "Они долгое время лежали на складе. Но сегодня мы сняли ограничения на их отправку", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на борту Air Force One. На вопрос, почему он дал указание осуществить поставку, Трамп ответил: "Потому что они их купили". Кроме того, он сообщил, что его первая зарубежная поездка на посту президента может состояться в Саудовскую Аравию или Великобританию.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995501664.html

израиль

сша

саудовская аравия

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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, дональд трамп