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Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта - РИА Новости, 26.01.2025
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00:42 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/tramp-1995502571.html
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта
Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:42:00+03:00
2025-01-26T00:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
майк джонсон
конгресс сша
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года, чтобы изложить свою концепцию "Америка прежде всего" касательно будущего нашей страны", – говорится в обнародованном письме Джонсона. Ожидается, что Трамп представит своё видение приоритетов политики США на ближайшие четыре года.
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в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Конгресс США
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта

Майк Джонсон: Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон.
"Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года, чтобы изложить свою концепцию "Америка прежде всего" касательно будущего нашей страны", – говорится в обнародованном письме Джонсона.
Ожидается, что Трамп представит своё видение приоритетов политики США на ближайшие четыре года.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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В миреСШАДональд ТрампМайк ДжонсонКонгресс США
 
 
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