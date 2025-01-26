https://ria.ru/20250126/tramp-1995502571.html

Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта

Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта

Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T00:42:00+03:00

2025-01-26T00:42:00+03:00

2025-01-26T00:42:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

майк джонсон

конгресс сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года, чтобы изложить свою концепцию "Америка прежде всего" касательно будущего нашей страны", – говорится в обнародованном письме Джонсона. Ожидается, что Трамп представит своё видение приоритетов политики США на ближайшие четыре года.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995502174.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, конгресс сша