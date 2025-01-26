https://ria.ru/20250126/tramp-1995502571.html
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта
Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:42:00+03:00
2025-01-26T00:42:00+03:00
2025-01-26T00:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
майк джонсон
конгресс сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_7f937cc044c6dda52188b3e19d3c5488.jpg
ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступит перед совместной сессией конгресса 4 марта, сообщил в субботу спикер палаты представителей Майк Джонсон. "Для меня большая честь и привилегия пригласить президента Дональда Трампа выступить перед конгрессом во вторник, 4 марта 2025 года, чтобы изложить свою концепцию "Америка прежде всего" касательно будущего нашей страны", – говорится в обнародованном письме Джонсона. Ожидается, что Трамп представит своё видение приоритетов политики США на ближайшие четыре года.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995502174.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/16/1994922800_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_a3cce22af6252af927ad02b2081b89dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, майк джонсон, конгресс сша
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Джонсон, Конгресс США
Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта
Майк Джонсон: Трамп выступит перед конгрессом США четвертого марта