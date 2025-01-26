https://ria.ru/20250126/tramp-1995502174.html
Трамп высказался о третьем сроке на посту президента
Трамп высказался о третьем сроке на посту президента - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп высказался о третьем сроке на посту президента
Президент США Дональд Трамп с иронией прокомментировал возможность третьего срока, назвав такую идею "честью", но подчеркнув, что она существует только в... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:35:00+03:00
2025-01-26T00:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп с иронией прокомментировал возможность третьего срока, назвав такую идею "честью", но подчеркнув, что она существует только в "фейковых заголовках". "Это будет величайшая честь моей жизни – служить не один раз, а дважды, трижды или четырежды… Заголовки, заголовки от фейковых новостей!" – заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада). При этом новый хозяин Белого дома вновь подтвердил свое намерение сосредоточиться на задачах второго срока и продолжить реализацию своих политических инициатив.
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в мире, сша, лас-вегас, невада, дональд трамп
В мире, США, Лас-Вегас, Невада, Дональд Трамп
Трамп высказался о третьем сроке на посту президента
Трамп: третий срок был бы честью, но это лишь фейковые заголовки