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Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива - РИА Новости, 26.01.2025
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00:22 26.01.2025 (обновлено: 09:06 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/tramp-1995501664.html
Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива
Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива
Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:22:00+03:00
2025-01-26T09:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. "Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", — заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада). Трамп также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы. "Это будет что-то действительно особенное. Я думаю, для вас это станет значимым событием", — добавил он.
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в мире, мексика, мексиканский залив, сша, дональд трамп
В мире, Мексика, Мексиканский залив, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива

Трамп: Мексика была в восторге от переименования залива в Залив Америки

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки.
"Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", — заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада).
Трамп также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы.
"Это будет что-то действительно особенное. Я думаю, для вас это станет значимым событием", — добавил он.
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