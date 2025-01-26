https://ria.ru/20250126/tramp-1995501664.html

Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива

Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп заявил, что Мексика была "в восторге" от переименования залива

Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T00:22:00+03:00

2025-01-26T00:22:00+03:00

2025-01-26T09:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что руководство Мексики "пришло в восторг", узнав о его планах переименовать Мексиканский залив в Залив Америки. "Мы переименовываем Мексиканский залив в Залив Америки. И знаете что? Мексика была в восторге, они сказали: "Это прекрасно", — заявил Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада). Трамп также анонсировал новую налоговую реформу, которую планирует подписать в ближайшие месяцы. "Это будет что-то действительно особенное. Я думаю, для вас это станет значимым событием", — добавил он.

https://ria.ru/20250121/zaliv-1994894455.html

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