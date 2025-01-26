https://ria.ru/20250126/tramp-1995501515.html

Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов

Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен убедить Саудовскую Аравию нарастить объём инвестиций в экономику США до 1 триллиона долларов. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T00:15:00+03:00

2025-01-26T00:15:00+03:00

2025-01-26T00:19:00+03:00

экономика

сша

саудовская аравия

лас-вегас

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен убедить Саудовскую Аравию нарастить объём инвестиций в экономику США до 1 триллиона долларов. "Саудовская Аравия только что объявила, что они собираются вложить как минимум 600 миллиардов долларов благодаря итогам выборов. И я думаю, они доведут эту сумму до триллиона. Я попрошу их... нарастить эти вложения до 1 триллиона", – сказал Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада). Глава Белого дома добавил, что укрепление сотрудничества с международными партнёрами станет важным шагом для экономического роста США.

https://ria.ru/20250126/tramp-1995501026.html

сша

саудовская аравия

лас-вегас

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экономика, сша, саудовская аравия, лас-вегас, дональд трамп