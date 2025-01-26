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Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов
Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен убедить Саудовскую Аравию нарастить объём инвестиций в экономику США до 1 триллиона долларов. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:15:00+03:00
2025-01-26T00:15:00+03:00
2025-01-26T00:19:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен убедить Саудовскую Аравию нарастить объём инвестиций в экономику США до 1 триллиона долларов. "Саудовская Аравия только что объявила, что они собираются вложить как минимум 600 миллиардов долларов благодаря итогам выборов. И я думаю, они доведут эту сумму до триллиона. Я попрошу их... нарастить эти вложения до 1 триллиона", – сказал Трамп, выступая в Лас-Вегасе (штат Невада). Глава Белого дома добавил, что укрепление сотрудничества с международными партнёрами станет важным шагом для экономического роста США.
https://ria.ru/20250126/tramp-1995501026.html
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экономика, сша, саудовская аравия, лас-вегас, дональд трамп
Экономика, США, Саудовская Аравия, Лас-Вегас, Дональд Трамп
Трамп пообещал убедить Саудовскую Аравию вложить в США триллион долларов
Трамп намерен убедить Эр-Рияд инвестировать триллион долларов в экономику США