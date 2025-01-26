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Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам - РИА Новости, 26.01.2025
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00:01 26.01.2025 (обновлено: 00:24 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/tramp-1995501026.html
Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам
Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам - РИА Новости, 26.01.2025
Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам
Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке выделения новой помощи другим государствам. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T00:01:00+03:00
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сша
гренландия
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дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке выделения новой помощи другим государствам."Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! И я создал новый департамент эффективности госуправления. У нас будет много хороших людей, Илон. Мы привлечем Илона Маска к этой работе", – сказал Трамп.Президент добавил, что возглавляемое Маском ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.Помимо этого, Трамп на фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме из-за работы Панамского канала также намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем."Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной. Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться", – сказал новый хозяин Белого дома.В субботу Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что инициативы по внутренней политике США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе.В субботу издание Politico также сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.По информации британской газеты Financial Times, американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи.
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сша, гренландия, панама, дональд трамп, илон маск
США, Гренландия, Панама, Дональд Трамп, Илон Маск
Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам

Трамп подтвердил, что заморозил выделение новой помощи США другим странам

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке выделения новой помощи другим государствам.
«
"Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! И я создал новый департамент эффективности госуправления. У нас будет много хороших людей, Илон. Мы привлечем Илона Маска к этой работе", – сказал Трамп.
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Президент добавил, что возглавляемое Маском ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.
Помимо этого, Трамп на фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме из-за работы Панамского канала также намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем.
«
"Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной. Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться", – сказал новый хозяин Белого дома.
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В субботу Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.
Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что инициативы по внутренней политике США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе.
В субботу издание Politico также сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.
По информации британской газеты Financial Times, американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи.
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СШАГренландияПанамаДональд ТрампИлон Маск
 
 
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