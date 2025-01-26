https://ria.ru/20250126/tramp-1995501026.html

Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам

Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам - РИА Новости, 26.01.2025

Трамп подтвердил заморозку помощи США другим странам

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке выделения новой помощи другим государствам. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T00:01:00+03:00

2025-01-26T00:01:00+03:00

2025-01-26T00:24:00+03:00

сша

гренландия

панама

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о заморозке выделения новой помощи другим государствам."Я ввел заморозку наймов федеральных служащих, заморозку регулирования, заморозку иностранной помощи! И я создал новый департамент эффективности госуправления. У нас будет много хороших людей, Илон. Мы привлечем Илона Маска к этой работе", – сказал Трамп.Президент добавил, что возглавляемое Маском ведомство займется оптимизацией работы госаппарата и устранением избыточных расходов.Помимо этого, Трамп на фоне обсуждения судьбы Гренландии и претензий к Панаме из-за работы Панамского канала также намекнул на возможное расширение США в ближайшем будущем."Соединенные Штаты имеют самые крупные запасы нефти и газа в мире и, возможно, в скором времени мы станем гораздо более крупной страной. Приятно видеть, что за десятилетия, когда мы оставались одного и того же размера, возможно, даже уменьшились, теперь это может измениться", – сказал новый хозяин Белого дома.В субботу Reuters сообщило, что Агентство США по международному развитию (USAID) получило указ о прекращении финансирования проектов на Украине.Накануне газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что инициативы по внутренней политике США, принятые президентом страны Дональдом Трампом в первые дни на посту, внесли "хаос" в работу некоторых ведомств на этой неделе.В субботу издание Politico также сообщало, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился немедленно приостановить финансирование почти всех программ иностранной помощи на 90 дней, включая Украину.По информации британской газеты Financial Times, американские дипломаты обратились в госдеп с запросом об исключении связанных с Украиной программ из 90-дневной заморозки иностранной помощи.

https://ria.ru/20250125/tramp-1995496829.html

https://ria.ru/20250125/zelenskiy-1995466388.html

https://ria.ru/20250125/tramp-1995446634.html

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гренландия

панама

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сша, гренландия, панама, дональд трамп, илон маск