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В Молдавии призвали Тирасполь согласиться с вариантом решения энергокризиса - РИА Новости, 26.01.2025
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19:29 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/tiraspol-1995584135.html
В Молдавии призвали Тирасполь согласиться с вариантом решения энергокризиса
В Молдавии призвали Тирасполь согласиться с вариантом решения энергокризиса - РИА Новости, 26.01.2025
В Молдавии призвали Тирасполь согласиться с вариантом решения энергокризиса
Тирасполь должен согласиться с вариантом решения энергокризиса, в котором не будет российского фактора, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:29:00+03:00
2025-01-26T19:29:00+03:00
молдавия
кишинев
тирасполь
вадим красносельский
дорин речан
майя санду
молдовагаз
газпром
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Тирасполь должен согласиться с вариантом решения энергокризиса, в котором не будет российского фактора, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян. Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных. "У нас на все про все неделя, за эту неделю мы должны вместе с Тирасполем найти какое-то решение. Они должны согласиться на такое решение, где может быть, в конце концов, российского фактора вообще не будет", - заявил Серебрян в эфире телеканала Moldova 1. Вице-премьер полагает, что через неделю Приднестровье столкнется с дефицитом угля, что может привести к остановке МГРЭС. С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
https://ria.ru/20250115/pridnestrove-1993818209.html
https://ria.ru/20250123/moldavija-1995167916.html
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молдавия, кишинев, тирасполь, вадим красносельский, дорин речан, майя санду, молдовагаз, газпром, в мире
Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Вадим Красносельский, Дорин Речан, Майя Санду, Молдовагаз, Газпром, В мире
В Молдавии призвали Тирасполь согласиться с вариантом решения энергокризиса

Серебрян: Тирасполь должен согласиться с вариантом решения энергокризиса без РФ

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 янв - РИА Новости. Тирасполь должен согласиться с вариантом решения энергокризиса, в котором не будет российского фактора, заявил вице-премьер по реинтеграции Молдавии Олег Серебрян.
Глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский 15 января после поездки в Москву заявил, что в скором будущем российский газ поступит в ПМР. В молдавских СМИ ранее появилась информация о том, что частная компания Natural Gaz D.C. подписала рамочный договор с предприятием "Тираспольтрансгаз" на поставку газа в ПМР. Молдавский премьер-министр Дорин Речан заявил в пятницу, что "Молдовагаз" является единственной компанией, которая уполномочена поставлять природный газ в Приднестровье. Красносельский обратился в пятницу к президенту Молдавии Майе Санду с просьбой, чтобы Кишинев не мешал поставкам газа из РФ. В воскресенье Санду заявила, что Кишинев готов оказать финансовую помощь Приднестровью только после вывода с территории региона российских военных.
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"У нас на все про все неделя, за эту неделю мы должны вместе с Тирасполем найти какое-то решение. Они должны согласиться на такое решение, где может быть, в конце концов, российского фактора вообще не будет", - заявил Серебрян в эфире телеканала Moldova 1.
Вице-премьер полагает, что через неделю Приднестровье столкнется с дефицитом угля, что может привести к остановке МГРЭС.
С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Молдавский премьер Дорин Речан ранее заявил, что республика может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку расположенная на территории Приднестровья МГРЭС не может вырабатывать ее для правого берега Днестра, а закупка у других поставщиков приводит к росту тарифов. Компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.
После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице.
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МолдавияКишиневТираспольВадим КрасносельскийДорин РечанМайя СандуМолдовагазГазпромВ мире
 
 
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