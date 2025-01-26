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СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США - РИА Новости, 26.01.2025
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02:39 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/tiktok-1995506003.html
СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США
СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США - РИА Новости, 26.01.2025
СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США
Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T02:39:00+03:00
2025-01-26T02:39:00+03:00
технологии
сша
дональд трамп
oracle corporation
tiktok
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов, сообщает в субботу Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на осведомленные источники. Согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, однако алгоритмы приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут находиться под управлением Oracle. Это позволит американским инвесторам получить контрольный пакет акций приложения. "Цель состоит в том, чтобы Oracle обеспечивала мониторинг и надзор за операциями TikTok", – отметил один из участников переговоров. ByteDance останется частично вовлеченной в процесс управления проектом, но влияние китайской компании будет минимизировано, добавил он. Помимо Oracle, в обсуждении потенциальной сделки участвует Microsoft, однако Walmart, принимавшая участие в аналогичных переговорах в 2020 году, пока воздерживается из-за высокой стоимости приложения. Ожидается, что встреча между представителями Белого дома и Oracle по условиям сделки состоится на следующей неделе. По данным источников, Oracle заинтересована в пакете акций TikTok стоимостью "в десятки миллиардов долларов", но детали соглашения остаются предметом обсуждения. Представители Microsoft, Oracle, TikTok и Белого дома пока никак официально не комментировали ход переговоров.
https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html
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технологии, сша, дональд трамп, oracle corporation, tiktok, microsoft corporation
Технологии, США, Дональд Трамп, Oracle Corporation, TikTok, Microsoft Corporation
СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США

NPR: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль Oracle и инвесторов из США

© AP Photo / Jeff ChiuПриложение TikTok на экране смартфона
Приложение TikTok на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Jeff Chiu
Приложение TikTok на экране смартфона. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов, сообщает в субботу Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, однако алгоритмы приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут находиться под управлением Oracle. Это позволит американским инвесторам получить контрольный пакет акций приложения.
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"Цель состоит в том, чтобы Oracle обеспечивала мониторинг и надзор за операциями TikTok", – отметил один из участников переговоров. ByteDance останется частично вовлеченной в процесс управления проектом, но влияние китайской компании будет минимизировано, добавил он.
Помимо Oracle, в обсуждении потенциальной сделки участвует Microsoft, однако Walmart, принимавшая участие в аналогичных переговорах в 2020 году, пока воздерживается из-за высокой стоимости приложения.
Ожидается, что встреча между представителями Белого дома и Oracle по условиям сделки состоится на следующей неделе. По данным источников, Oracle заинтересована в пакете акций TikTok стоимостью "в десятки миллиардов долларов", но детали соглашения остаются предметом обсуждения.
Представители Microsoft, Oracle, TikTok и Белого дома пока никак официально не комментировали ход переговоров.
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ТехнологииСШАДональд ТрампOracle CorporationTikTokMicrosoft Corporation
 
 
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