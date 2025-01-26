https://ria.ru/20250126/tiktok-1995506003.html

СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США

СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США - РИА Новости, 26.01.2025

СМИ: Белый дом обсуждает передачу TikTok под контроль США

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T02:39:00+03:00

2025-01-26T02:39:00+03:00

2025-01-26T02:39:00+03:00

технологии

сша

дональд трамп

oracle corporation

tiktok

microsoft corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/13/1994479544_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0217ab6637539e207efe1b4cb2779f59.jpg

ВАШИНГТОН, 26 янв – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры о передаче контроля над глобальными операциями TikTok компании Oracle и группе американских инвесторов, сообщает в субботу Национальное общественное радио США (NPR) со ссылкой на осведомленные источники. Согласно обсуждаемому плану, китайская компания ByteDance сохранит миноритарную долю в TikTok, однако алгоритмы приложения, сбор данных и обновления программного обеспечения будут находиться под управлением Oracle. Это позволит американским инвесторам получить контрольный пакет акций приложения. "Цель состоит в том, чтобы Oracle обеспечивала мониторинг и надзор за операциями TikTok", – отметил один из участников переговоров. ByteDance останется частично вовлеченной в процесс управления проектом, но влияние китайской компании будет минимизировано, добавил он. Помимо Oracle, в обсуждении потенциальной сделки участвует Microsoft, однако Walmart, принимавшая участие в аналогичных переговорах в 2020 году, пока воздерживается из-за высокой стоимости приложения. Ожидается, что встреча между представителями Белого дома и Oracle по условиям сделки состоится на следующей неделе. По данным источников, Oracle заинтересована в пакете акций TikTok стоимостью "в десятки миллиардов долларов", но детали соглашения остаются предметом обсуждения. Представители Microsoft, Oracle, TikTok и Белого дома пока никак официально не комментировали ход переговоров.

https://ria.ru/20250123/ssha-1995119211.html

https://ria.ru/20250121/kitaj-1994851995.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, дональд трамп, oracle corporation, tiktok, microsoft corporation