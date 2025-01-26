https://ria.ru/20250126/svo-1995570813.html

В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера

В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера - РИА Новости, 26.01.2025

В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера

Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:09:00+03:00

2025-01-26T17:09:00+03:00

2025-01-26T21:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995570328_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_8ec87dc4922e8b13519c351256fa02d4.jpg

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило украинское агентство УНИАН. "Известный украинский кинорежиссер и бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула погиб на войне", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "УНИАН Lite".Как сообщил УНИАН, Притула был ликвидирован еще 22 января. Место службы и подразделение, где служил кинорежиссер, не называется.

https://ria.ru/20250123/ekstremist-1995224390.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина