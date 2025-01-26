Рейтинг@Mail.ru
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 26.01.2025 (обновлено: 21:39 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/svo-1995570813.html
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера - РИА Новости, 26.01.2025
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера
Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:09:00+03:00
2025-01-26T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995570328_0:0:1313:738_1920x0_80_0_0_8ec87dc4922e8b13519c351256fa02d4.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило украинское агентство УНИАН. &quot;Известный украинский кинорежиссер и бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула погиб на войне&quot;, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале &quot;УНИАН Lite&quot;.Как сообщил УНИАН, Притула был ликвидирован еще 22 января. Место службы и подразделение, где служил кинорежиссер, не называется.
https://ria.ru/20250123/ekstremist-1995224390.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1a/1995570328_63:0:1047:738_1920x0_80_0_0_f0b349924f73d57f3c7233e30e08d665.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера

В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера Станислава Притулу

© Фото : соцсети режиссераУкраинский кинорежиссер Станислав Притула
Украинский кинорежиссер Станислав Притула - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : соцсети режиссера
Украинский кинорежиссер Станислав Притула. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило украинское агентство УНИАН.
«

"Известный украинский кинорежиссер и бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула погиб на войне", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "УНИАН Lite".

Как сообщил УНИАН, Притула был ликвидирован еще 22 января. Место службы и подразделение, где служил кинорежиссер, не называется.
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
В зоне СВО погиб австрийский правый экстремист, воевавший в ВСУ
23 января, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала