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В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера - РИА Новости, 26.01.2025
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера
Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:09:00+03:00
2025-01-26T17:09:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Украинский кинорежиссер и экс-глава управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Украины Станислав Притула ликвидирован в зоне СВО, сообщило украинское агентство УНИАН. "Известный украинский кинорежиссер и бывший руководитель управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино Станислав Притула погиб на войне", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "УНИАН Lite".Как сообщил УНИАН, Притула был ликвидирован еще 22 января. Место службы и подразделение, где служил кинорежиссер, не называется.
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в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера
В зоне СВО ликвидировали украинского кинорежиссера Станислава Притулу