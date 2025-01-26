https://ria.ru/20250126/svo-1995547638.html
Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область
Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область - РИА Новости, 26.01.2025
Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область
Украинские войска усилили дистанционное минирование мирных территорий Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:14:00+03:00
2025-01-26T14:14:00+03:00
2025-01-26T14:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
днепр (город)
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска усилили дистанционное минирование мирных территорий Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг усилил с помощью больших дронов дистанционное минирование мирных территорий Запорожской области, тем самым создавая угрозу для населения", - сказал Рогов. По его словам, оправданиям украинским боевикам, воюющим прежде всего с мирным населением, нет. "Уверен, что их всех ждет расплата и военный трибунал", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995087479.html
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запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Днепр (город), Владимир Рогов
Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область
Рогов: украинские войска усилили дистанционное минирование Запорожской области