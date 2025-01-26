https://ria.ru/20250126/svo-1995547638.html

Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область

Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область - РИА Новости, 26.01.2025

Украинские войска стали активнее минировать Запорожскую область

Украинские войска усилили дистанционное минирование мирных территорий Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:14:00+03:00

2025-01-26T14:14:00+03:00

2025-01-26T14:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

днепр (город)

владимир рогов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865300497_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_5c00341354ef3a271f829d35017c587a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Украинские войска усилили дистанционное минирование мирных территорий Запорожской области, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Враг усилил с помощью больших дронов дистанционное минирование мирных территорий Запорожской области, тем самым создавая угрозу для населения", - сказал Рогов. По его словам, оправданиям украинским боевикам, воюющим прежде всего с мирным населением, нет. "Уверен, что их всех ждет расплата и военный трибунал", - сказал Рогов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250123/zaporozhe-1995087479.html

https://ria.ru/20241113/vsu-1983448087.html

запорожская область

россия

днепр (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, россия, днепр (город), владимир рогов