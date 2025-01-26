https://ria.ru/20250126/sud-1995511998.html
Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры
Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры - РИА Новости, 26.01.2025
Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры
Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество -... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T07:20:00+03:00
2025-01-26T07:20:00+03:00
2025-01-26T07:20:00+03:00
россия
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество - квартиры, парковочные места и 26 миллионов рублей, взысканных солидарно, говорится в документах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости. Судебное заседание уже назначено. Столичный суд в июле прошлого года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход Российской Федерации недвижимое имущество, а также взыскал солидарно с родственников Киреева в пользу РФ 26, 212 миллиона рублей как эквивалентную стоимость двух ранее проданных квартир. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места. Из документов следует, что Генпрокуратура выявила нарушения Киреевым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. "Поступив на службу в Следственный комитет Российской Федерации, Киреев решил использовать полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников, близких", - говорится в документах. Уточняется, что Киреев с 2016 по 2022 год оформлял на отца и мать объекты недвижимости, а именно квартиры и машино-места. Кроме того, в документах указано, что в 2017 году Киреев приобрел на мать две квартиры, а затем продал. "Вышеуказанные объекты недвижимости, приобретенные на не декларированные доходы, Киреев продал,… чем неправомерно создал условия для необоснованного и незаконного получения дохода для себя", - указано в материалах. Также, согласно данным ФСБ России, Федеральной налоговой службы и отделения Пенсионного фонда, родители Киреева с 1999 по 2022 год с учетом удержанного подоходного налога "получили официальный доход из всех законных источников в размере 25 617 406 рублей". В этот период Киреевы совершали расходы на покупку дорогостоящего недвижимого имущества, что, как сказано в документах, превышает их официальный совокупный совместный доход в четыре раза. Суд пришел к выводу, что доходы ответчиков не позволяли им приобрести указанные в иске Генпрокуратуры объекты недвижимого имущества. Кроме того, в распоряжении РИА Новости имеются судебные документы, согласно которым, наложен арест на имущество родителей Киреева. Обеспечительные меры касаются двух земельных участков, трех зданий, двух помещений и машино-мест. Срок наложения ареста на недвижимость ранее был продлен до февраля текущего года. Как сообщал "Коммерсант", активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК РФ. Издание со ссылкой на следствие уточняет, что он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые, в том числе, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования.
https://ria.ru/20250126/moskva-1995511191.html
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россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество - квартиры, парковочные места и 26 миллионов рублей, взысканных солидарно, говорится в документах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Судебное заседание уже назначено.
Столичный суд в июле прошлого года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход Российской Федерации недвижимое имущество, а также взыскал солидарно с родственников Киреева в пользу РФ 26, 212 миллиона рублей как эквивалентную стоимость двух ранее проданных квартир.
Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места.
Из документов следует, что Генпрокуратура
выявила нарушения Киреевым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. "Поступив на службу в Следственный комитет Российской Федерации, Киреев решил использовать полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников, близких", - говорится в документах.
Уточняется, что Киреев с 2016 по 2022 год оформлял на отца и мать объекты недвижимости, а именно квартиры и машино-места. Кроме того, в документах указано, что в 2017 году Киреев приобрел на мать две квартиры, а затем продал. "Вышеуказанные объекты недвижимости, приобретенные на не декларированные доходы, Киреев продал,… чем неправомерно создал условия для необоснованного и незаконного получения дохода для себя", - указано в материалах.
Также, согласно данным ФСБ России
, Федеральной налоговой службы и отделения Пенсионного фонда, родители Киреева с 1999 по 2022 год с учетом удержанного подоходного налога "получили официальный доход из всех законных источников в размере 25 617 406 рублей". В этот период Киреевы совершали расходы на покупку дорогостоящего недвижимого имущества, что, как сказано в документах, превышает их официальный совокупный совместный доход в четыре раза.
Суд пришел к выводу, что доходы ответчиков не позволяли им приобрести указанные в иске Генпрокуратуры объекты недвижимого имущества.
Кроме того, в распоряжении РИА Новости имеются судебные документы, согласно которым, наложен арест на имущество родителей Киреева. Обеспечительные меры касаются двух земельных участков, трех зданий, двух помещений и машино-мест. Срок наложения ареста на недвижимость ранее был продлен до февраля текущего года.
Как сообщал "Коммерсант", активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК
РФ. Издание со ссылкой на следствие уточняет, что он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые, в том числе, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования.