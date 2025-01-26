https://ria.ru/20250126/sud-1995511998.html

Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры

Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры - РИА Новости, 26.01.2025

Родственники экс-сотрудника СК хотят вернуть миллионы и квартиры

Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество -... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T07:20:00+03:00

2025-01-26T07:20:00+03:00

2025-01-26T07:20:00+03:00

россия

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Родственники бывшего сотрудника центрального аппарата Следственного комитета России Александра Киреева хотят вернуть обращенное в доход государства имущество - квартиры, парковочные места и 26 миллионов рублей, взысканных солидарно, говорится в документах по делу, которые есть в распоряжении РИА Новости. Судебное заседание уже назначено. Столичный суд в июле прошлого года удовлетворил исковые требования Генпрокуратуры и обратил в доход Российской Федерации недвижимое имущество, а также взыскал солидарно с родственников Киреева в пользу РФ 26, 212 миллиона рублей как эквивалентную стоимость двух ранее проданных квартир. Согласно официальным судебным документам, имеющимся в распоряжении РИА Новости, в доход государства были обращены три квартиры и четыре машино-места. Из документов следует, что Генпрокуратура выявила нарушения Киреевым установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. "Поступив на службу в Следственный комитет Российской Федерации, Киреев решил использовать полномочия вопреки законным интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников, близких", - говорится в документах. Уточняется, что Киреев с 2016 по 2022 год оформлял на отца и мать объекты недвижимости, а именно квартиры и машино-места. Кроме того, в документах указано, что в 2017 году Киреев приобрел на мать две квартиры, а затем продал. "Вышеуказанные объекты недвижимости, приобретенные на не декларированные доходы, Киреев продал,… чем неправомерно создал условия для необоснованного и незаконного получения дохода для себя", - указано в материалах. Также, согласно данным ФСБ России, Федеральной налоговой службы и отделения Пенсионного фонда, родители Киреева с 1999 по 2022 год с учетом удержанного подоходного налога "получили официальный доход из всех законных источников в размере 25 617 406 рублей". В этот период Киреевы совершали расходы на покупку дорогостоящего недвижимого имущества, что, как сказано в документах, превышает их официальный совокупный совместный доход в четыре раза. Суд пришел к выводу, что доходы ответчиков не позволяли им приобрести указанные в иске Генпрокуратуры объекты недвижимого имущества. Кроме того, в распоряжении РИА Новости имеются судебные документы, согласно которым, наложен арест на имущество родителей Киреева. Обеспечительные меры касаются двух земельных участков, трех зданий, двух помещений и машино-мест. Срок наложения ареста на недвижимость ранее был продлен до февраля текущего года. Как сообщал "Коммерсант", активами семьи Киреева в Генпрокуратуре заинтересовались в связи с расследованием уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя восьмого отдела управления кадров СК РФ. Издание со ссылкой на следствие уточняет, что он был одним из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые, в том числе, организовали аресты владельцев крупной компании Merlion и вымогали у них миллиардные суммы за дальнейшее прекращение дела и уголовного преследования.

https://ria.ru/20250126/moskva-1995511191.html

https://ria.ru/20250124/vzyatka-1995327733.html

https://ria.ru/20250123/ingushetija-1995097210.html

https://ria.ru/20250118/morgenshtern-1994348261.html

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россия, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)