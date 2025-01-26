СМИ: кандидатов на должности в Белом доме проверяют на лояльность к Трампу
AP: кандидатов на должности в Белом доме проверяют на лояльность к Трампу
© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специально назначенные комиссары интенсивно проверяют кандидатов на должности в администрации президента США Дональда Трампа на лояльность к новому лидеру страны, в ходе отбора они должны доказать, что активно поддерживали его предвыборную кампанию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
"Соискатели работы, надеющиеся присоединиться к новой администрации Трампа, сталкиваются с серией интенсивных проверок на лояльность", - пишет агентство.
В частности, кандидаты должны рассказать, как именно они поддерживали Трампа на выборах 2024 года, включая волонтерство, сбор средств, обход домов и прочее, а также предоставить список своих аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, отбор подразумевает ответ на вопрос, какая часть предвыборного послания президента Трампа наиболее привлекательна для кандидата и почему.
По данным агентства, проверяющие комиссары ищут даже малейшие расхождения между кандидатами и политикой Трампа "Америка прежде всего". Так, негативного поста в соцсетях или фотографии с оппонентом Трампа было достаточно, чтобы некоторые заявки на работу были отклонены.
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