https://ria.ru/20250126/ssha-1995508371.html

СМИ: кандидатов на должности в Белом доме проверяют на лояльность к Трампу

СМИ: кандидатов на должности в Белом доме проверяют на лояльность к Трампу - РИА Новости, 26.01.2025

СМИ: кандидатов на должности в Белом доме проверяют на лояльность к Трампу

Специально назначенные комиссары интенсивно проверяют кандидатов на должности в администрации президента США Дональда Трампа на лояльность к новому лидеру... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T04:33:00+03:00

2025-01-26T04:33:00+03:00

2025-01-26T04:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Специально назначенные комиссары интенсивно проверяют кандидатов на должности в администрации президента США Дональда Трампа на лояльность к новому лидеру страны, в ходе отбора они должны доказать, что активно поддерживали его предвыборную кампанию, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники. "Соискатели работы, надеющиеся присоединиться к новой администрации Трампа, сталкиваются с серией интенсивных проверок на лояльность", - пишет агентство. В частности, кандидаты должны рассказать, как именно они поддерживали Трампа на выборах 2024 года, включая волонтерство, сбор средств, обход домов и прочее, а также предоставить список своих аккаунтов в социальных сетях. Кроме того, отбор подразумевает ответ на вопрос, какая часть предвыборного послания президента Трампа наиболее привлекательна для кандидата и почему. По данным агентства, проверяющие комиссары ищут даже малейшие расхождения между кандидатами и политикой Трампа "Америка прежде всего". Так, негативного поста в соцсетях или фотографии с оппонентом Трампа было достаточно, чтобы некоторые заявки на работу были отклонены.

https://ria.ru/20250125/pentagon-1995431028.html

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в мире, сша, дональд трамп