https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995559215.html

ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 26.01.2025

ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Киев потерял до 650 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T15:37:00+03:00

2025-01-26T15:37:00+03:00

2025-01-26T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Киев потерял до 650 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 650 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф