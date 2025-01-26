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ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 26.01.2025
ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
Киев потерял до 650 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:37:00+03:00
2025-01-26T15:37:00+03:00
2025-01-26T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Киев потерял до 650 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск "Центр", сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Срибное, Дзержинск, Новопавловка, Щербиновка, Андреевка и Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики."Противник потерял до 650 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 650 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки
ВСУ потеряли до 650 боевиков и 4 бронемашины в зоне действий "Центра" за сутки