https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509681.html

Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 26.01.2025

Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:24:00+03:00

2025-01-26T05:24:00+03:00

2025-01-26T05:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

курская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

су-25

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

https://ria.ru/20250126/bespilotniki-1995505408.html

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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25