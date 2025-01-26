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Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 26.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:24 26.01.2025
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Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье - РИА Новости, 26.01.2025
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье
Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T05:24:00+03:00
2025-01-26T05:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
су-25
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Отмечается, что в результате были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
https://ria.ru/20250126/bespilotniki-1995505408.html
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безопасность, курская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), су-25
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Су-25
Экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

Минобороны: экипажи Су-25 сорвали ротацию ВСУ в Курском приграничье

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкШтурмовики СУ-25 в зоне СВО
Штурмовики СУ-25 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Штурмовики СУ-25 в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Российские экипажи штурмовиков Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате были уничтожены замаскированная бронированная техника и личный состав ВСУ. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили регламентные работы по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Су-25
 
 
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