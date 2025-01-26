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Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ
Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T05:11:00+03:00
2025-01-26T05:11:00+03:00
2025-01-26T05:11:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам снайпер-разведчик с позывным "Ливанец". "Работают группы снайперов, беспилотники, расчеты FPV, так же давим, работаем... Обнаружили расчет ВСУ в количестве 15 человек, они окапывались, закрепиться хотели, и мы туда навели артиллерию - передали привет", - рассказал он. По словам офицера, ежедневная работа разведывательных подразделений позволяет российским войскам эффективно применять тяжелое вооружение, наносить удары по ключевым целям противника.
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ
Разведчики "Днепра" в ходе рейда на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ