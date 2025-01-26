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Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509003.html
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ
Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T05:11:00+03:00
2025-01-26T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам снайпер-разведчик с позывным "Ливанец". "Работают группы снайперов, беспилотники, расчеты FPV, так же давим, работаем... Обнаружили расчет ВСУ в количестве 15 человек, они окапывались, закрепиться хотели, и мы туда навели артиллерию - передали привет", - рассказал он. По словам офицера, ежедневная работа разведывательных подразделений позволяет российским войскам эффективно применять тяжелое вооружение, наносить удары по ключевым целям противника.
https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ

Разведчики "Днепра" в ходе рейда на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам снайпер-разведчик с позывным "Ливанец".
"Работают группы снайперов, беспилотники, расчеты FPV, так же давим, работаем... Обнаружили расчет ВСУ в количестве 15 человек, они окапывались, закрепиться хотели, и мы туда навели артиллерию - передали привет", - рассказал он.
По словам офицера, ежедневная работа разведывательных подразделений позволяет российским войскам эффективно применять тяжелое вооружение, наносить удары по ключевым целям противника.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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