https://ria.ru/20250126/spetsoperatsiya-1995509003.html

Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ

Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025

Бойцы ВС России на Ореховском направлении уничтожили расчет ВСУ

Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T05:11:00+03:00

2025-01-26T05:11:00+03:00

2025-01-26T05:11:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Разведывательное подразделение группировки войск "Днепр" в ходе рейда на ореховском направлении в Запорожской области уничтожило расчет ВСУ, сообщил журналистам снайпер-разведчик с позывным "Ливанец". "Работают группы снайперов, беспилотники, расчеты FPV, так же давим, работаем... Обнаружили расчет ВСУ в количестве 15 человек, они окапывались, закрепиться хотели, и мы туда навели артиллерию - передали привет", - рассказал он. По словам офицера, ежедневная работа разведывательных подразделений позволяет российским войскам эффективно применять тяжелое вооружение, наносить удары по ключевым целям противника.

https://ria.ru/20250125/svo-1995468242.html

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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф