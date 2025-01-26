https://ria.ru/20250126/soglashenie-1995600787.html

Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на 10 миллиардов долларов

Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на 10 миллиардов долларов - РИА Новости, 26.01.2025

Италия и Саудовская Аравия подписали соглашения на 10 миллиардов долларов

Италия и Саудовская Аравия в ходе визита премьер-министра Джорджи Мелони подписали соглашения на 10 миллиардов долларов в различных областях, сообщила... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:23:00+03:00

2025-01-26T23:23:00+03:00

2025-01-26T23:24:00+03:00

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РИМ, 26 янв – РИА Новости. Италия и Саудовская Аравия в ходе визита премьер-министра Джорджи Мелони подписали соглашения на 10 миллиардов долларов в различных областях, сообщила итальянский лидер. "Неслучайно сегодня мы подписали наше общее желание поднять наши двусторонние отношения до уровня стратегического партнерства … Общая стоимость соглашений, подписанных сегодня и во время этого визита, составляет около десяти миллиардов долларов, и эта цифра дает представление о том необычайном скачке, который мы вместе обязались совершить в нашей будущей совместной работе", - сказала Мелони в ходе заседания круглого стола с участием представителей власти и частного бизнеса обеих стран. По ее словам, между Италией и Саудовской Аравией существует много совпадающих интересов. Это развитие стратегических и экономических взаимосвязей, отметила она, касается инфраструктуры, энергетического сотрудничества, технологических инноваций, оборонного сектора, научные исследований, агробизнеса, спорта, развлечений, туризма, а также развитие культурного и археологического наследия. "Существует разница между покупкой или продажей чего-либо и реальным сотрудничеством. Сотрудничество - это совсем другое. Оно означает диалог и совместное рассуждение, несмотря на различия, в условиях все более неопределенной ситуации. Это первый шаг", - сказала Мелони.

https://ria.ru/20241003/kirgiziya-1976263524.html

https://ria.ru/20250123/investitsii-1995063005.html

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италия, саудовская аравия, джорджа мелони, в мире