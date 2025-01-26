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Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo - РИА Новости, 26.01.2025
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22:42 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/sochi-1995599100.html
Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo
Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo - РИА Новости, 26.01.2025
Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo
Сочинские полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта известного артиста, причиной несостоявшегося выступления стало сообщение... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T22:42:00+03:00
2025-01-26T22:42:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
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россия
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СОЧИ, 26 янв – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта известного артиста, причиной несостоявшегося выступления стало сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Видео, где согласно опубликованной информации, толпа подростков устроила дебош в Сочи из-за срыва концерта блогера Ivan Zolo появилось в местных соцсетях. По информации правоохранителей, выступление артиста не состоялось из-за сообщения о минировании. &quot;Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обследовали территорию, опасных предметов не обнаружено. Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства&quot;, - пояснили в МВД.По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку.
https://ria.ru/20250120/dtp-1994628771.html
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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Россия
Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo

В Сочи задержали 20 подростков, устроивших драку из-за отмены концерта Ivan Zolo

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник полиции дежурит на одной из улиц Сочи
Сотрудник полиции дежурит на одной из улиц Сочи - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник полиции дежурит на одной из улиц Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 26 янв – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта известного артиста, причиной несостоявшегося выступления стало сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Видео, где согласно опубликованной информации, толпа подростков устроила дебош в Сочи из-за срыва концерта блогера Ivan Zolo появилось в местных соцсетях. По информации правоохранителей, выступление артиста не состоялось из-за сообщения о минировании.
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«

"Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обследовали территорию, опасных предметов не обнаружено. Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства", - пояснили в МВД.

По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку.
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ПроисшествияКраснодарский крайСочиМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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