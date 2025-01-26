https://ria.ru/20250126/sochi-1995599100.html

Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo

Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo - РИА Новости, 26.01.2025

Полиция в Сочи задержала 20 человек после отмены концерта Ivan Zolo

Сочинские полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта известного артиста, причиной несостоявшегося выступления стало сообщение... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T22:42:00+03:00

2025-01-26T22:42:00+03:00

2025-01-26T22:42:00+03:00

происшествия

краснодарский край

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СОЧИ, 26 янв – РИА Новости. Сочинские полицейские задержали 20 человек, устроивших потасовку из-за отмены концерта известного артиста, причиной несостоявшегося выступления стало сообщение о минировании, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Видео, где согласно опубликованной информации, толпа подростков устроила дебош в Сочи из-за срыва концерта блогера Ivan Zolo появилось в местных соцсетях. По информации правоохранителей, выступление артиста не состоялось из-за сообщения о минировании. "Концерт был отменен, людей из здания эвакуировали. На место незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые обследовали территорию, опасных предметов не обнаружено. Часть недовольных отменой концерта зрителей спровоцировали групповое нарушение общественного порядка. На место прибыли два наряда ППСП, в результате 20 человек задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства", - пояснили в МВД.По предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас полицейские проводят проверку.

https://ria.ru/20250120/dtp-1994628771.html

https://ria.ru/20250117/krazha-1994145294.html

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происшествия, краснодарский край, сочи, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия