Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой"
Глава Росмолодежи Гуров: европейские политики борются с детским творчеством
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики неоднократно выступали против российских детей, а теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню "Сигма бой", заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале.
Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.
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"Уже не в первый раз европейские деятели пытаются выступить против российских детей. Вводили санкции против "Движения первых" и Юнармии, а теперь добрались до творчества юных артистов и хотят запретить популярную во всем мире песню "Сигма бой" за "пророссийское мировоззрение". О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет "Маши и Медведя" за пропаганду русских сказок?" - написал Гуров.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.