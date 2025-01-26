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Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой" - РИА Новости, 26.01.2025
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23:29 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/sigma-1995601321.html
Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой"
Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой" - РИА Новости, 26.01.2025
Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой"
Европейские политики неоднократно выступали против российских детей, а теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню "Сигма бой", заявил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:29:00+03:00
2025-01-26T23:29:00+03:00
григорий гуров
европарламент
маша и медведи
россия
европа
в мире
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики неоднократно выступали против российских детей, а теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню "Сигма бой", заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале.Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. &quot;Уже не в первый раз европейские деятели пытаются выступить против российских детей. Вводили санкции против &quot;Движения первых&quot; и Юнармии, а теперь добрались до творчества юных артистов и хотят запретить популярную во всем мире песню &quot;Сигма бой&quot; за &quot;пророссийское мировоззрение&quot;. О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет &quot;Маши и Медведя&quot; за пропаганду русских сказок?&quot; - написал Гуров.Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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григорий гуров, европарламент, маша и медведи, россия, европа, в мире
Григорий Гуров, Европарламент, Маша и Медведи, Россия, Европа, В мире
Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой"

Глава Росмолодежи Гуров: европейские политики борются с детским творчеством

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров
Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики неоднократно выступали против российских детей, а теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню "Сигма бой", заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале.
Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики.
«

"Уже не в первый раз европейские деятели пытаются выступить против российских детей. Вводили санкции против "Движения первых" и Юнармии, а теперь добрались до творчества юных артистов и хотят запретить популярную во всем мире песню "Сигма бой" за "пророссийское мировоззрение". О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет "Маши и Медведя" за пропаганду русских сказок?" - написал Гуров.

Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Григорий ГуровЕвропарламентМаша и МедведиРоссияЕвропаВ мире
 
 
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