https://ria.ru/20250126/sigma-1995601321.html

Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой"

Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой" - РИА Новости, 26.01.2025

Глава Росмолодежи прокомментировал запрет Европой песни "Сигма Бой"

Европейские политики неоднократно выступали против российских детей, а теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню "Сигма бой", заявил... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:29:00+03:00

2025-01-26T23:29:00+03:00

2025-01-26T23:29:00+03:00

григорий гуров

европарламент

маша и медведи

россия

европа

в мире

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Европейские политики неоднократно выступали против российских детей, а теперь они борются с детским творчеством, запрещая популярную песню "Сигма бой", заявил глава Росмолодежи Григорий Гуров в своем Telegram-канале.Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой". В свою очередь медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита заявила, что никаких скрытых подтекстов при создании песни не вкладывали, композиция остается вне политики. "Уже не в первый раз европейские деятели пытаются выступить против российских детей. Вводили санкции против "Движения первых" и Юнармии, а теперь добрались до творчества юных артистов и хотят запретить популярную во всем мире песню "Сигма бой" за "пророссийское мировоззрение". О какой свободе могут говорить европейские политики, запрещая поп-культуру и творчество наших детей? Что дальше, запрет "Маши и Медведя" за пропаганду русских сказок?" - написал Гуров.Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция завирусилась в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.

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григорий гуров, европарламент, маша и медведи, россия, европа, в мире