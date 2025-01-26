Продюсер прокомментировала скандал в Европе из-за песни "Сигма Бой"
Медиапродюсер Янковская заявила, что песня "Сигма Бой" вне политики
Флаги у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Медиапродюсер и мама одной из исполнительниц хита "Сигма Бой" Алина Янковская в беседе с РИА Новости заявила, что при создании композиции никаких скрытых подтекстов в нее не вкладывали, песня остается вне политики.
Немецкий политик, член Европарламента от партии "Вольт Европа" Нэла Риль во время заседания в декабре 2024 года раскритиковала российский хит "Сигма Бой".
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"Как медиапродюсер, создавший дуэт Betsy и Мария Янковская и приложивший немало усилий для того, чтобы трек стал популярным не только в России, но и во всем мире, могу сказать, что никакого скрытого подтекста в данную композицию мы не вкладывали! Песня "Сигма Бой" вне политики, детям нечего делить и мы, в свою очередь, рады такому объединению поколения из разных уголков земного шара", - сказала собеседница агентства.
Кроме того, Янковская отметила, что успех трека "Сигма Бой" говорит о правильно выбранной стратегии продвижения песни с использованием современных технологий и возможностей.
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"Применяла их своевременно на каждом этапе, что и помогло вывести трек на международный уровень. Дети и подростки из разных уголков мира узнали о песне из соцсетей, она им понравилась - теперь они с удовольствием ее поют и делятся видеороликами под этот звук", - добавила продюсер.
Также по мнению Янковской, такая популярность трека говорит об отсутствии связи с политикой. "Более того, как дипломированный специалист в области международных отношений я считаю, что такая невероятная популярность песни подчеркивает отсутствие любой связи с политикой", - подчеркнула она.
Трек "Сигма Бой" вышел в октябре 2024 года. Песню исполняет дуэт Betsy (Светлана Чертищева, 11 лет) и Мария Янковская (12 лет). Композиция "завирусилась" в сети, набрав на YouTube свыше 64 миллионов просмотров за четыре месяца. В январе трек занял седьмую строчку в одном из чартов Billboard.
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