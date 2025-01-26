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Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2025
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18:45 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/sholts-1995579619.html
Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу
Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2025
Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Германия сможет достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:45:00+03:00
2025-01-26T18:45:00+03:00
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Германия сможет достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине. "Ещё до официального вступления в должность я дважды хорошо поговорил с новым американским президентом. Моё впечатление: мы можем достичь совместного подхода в политике по Украине", - сказал Шольц.По его словам, "важно" то, что стороны не будут ослаблять поддержку Украины и продолжат выступать за санкции против России. "Этого я ожидаю и от президента США", - заключил канцлер. Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.
https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html
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в мире, украина, германия, сша, олаф шольц, кит келлог
В мире, Украина, Германия, США, Олаф Шольц, Кит Келлог
Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу

Шольц: Германия и США могут достичь совместного подхода по Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Германия сможет достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине.
«
"Ещё до официального вступления в должность я дважды хорошо поговорил с новым американским президентом. Моё впечатление: мы можем достичь совместного подхода в политике по Украине", - сказал Шольц.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
Шольц после бесед с Трампом раскрыл его планы в отношении Украины
28 декабря 2024, 08:30
«
По его словам, "важно" то, что стороны не будут ослаблять поддержку Украины и продолжат выступать за санкции против России. "Этого я ожидаю и от президента США", - заключил канцлер.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.
Канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 18.01.2025
СМИ: Бербок неожиданно отреагировала на решение Шольца по Украине
18 января, 10:28
 
В миреУкраинаГерманияСШАОлаф ШольцКит Келлог
 
 
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