Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу
Шольц: Германия и США могут достичь совместного подхода по Украине
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaОлаф Шольц
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Олаф Шольц. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Германия сможет достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине.
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"Ещё до официального вступления в должность я дважды хорошо поговорил с новым американским президентом. Моё впечатление: мы можем достичь совместного подхода в политике по Украине", - сказал Шольц.
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По его словам, "важно" то, что стороны не будут ослаблять поддержку Украины и продолжат выступать за санкции против России. "Этого я ожидаю и от президента США", - заключил канцлер.
Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.