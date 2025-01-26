https://ria.ru/20250126/sholts-1995579619.html

Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу

Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу - РИА Новости, 26.01.2025

Шольц заявил о возможности совместного подхода с США по украинскому вопросу

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Германия сможет достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:45:00+03:00

2025-01-26T18:45:00+03:00

2025-01-26T18:45:00+03:00

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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью немецкой газете Handelsblatt, что Германия сможет достичь совместного подхода с США в вопросе по Украине. "Ещё до официального вступления в должность я дважды хорошо поговорил с новым американским президентом. Моё впечатление: мы можем достичь совместного подхода в политике по Украине", - сказал Шольц.По его словам, "важно" то, что стороны не будут ослаблять поддержку Украины и продолжат выступать за санкции против России. "Этого я ожидаю и от президента США", - заключил канцлер. Инаугурация Трампа состоялась 20 января. После официального вступления в должность он подписал ряд указов и сделал несколько громких заявлений. Ряд заявлений касался украинского урегулирования, так, Трамп подчеркнул, что не хочет навредить России, призвал завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив при этом введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США. Как сообщала газета Wall Street Journal, американский президент также поручил своему спецпосланнику по Украине Киту Келлогу добиться прекращения украинского конфликта в течение 100 дней. Ранее Трамп выражал уверенность, что сможет остановить украинский конфликт за сутки.

https://ria.ru/20241228/ukraina-1991792495.html

https://ria.ru/20250118/berbok-1994344748.html

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в мире, украина, германия, сша, олаф шольц, кит келлог