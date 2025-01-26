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Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 26.01.2025 (обновлено: 16:40 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/sevastopol-1995567544.html
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.01.2025
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности
В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:37:00+03:00
2025-01-26T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.&quot;Отбой опасности по баллистике!&quot; - написал Развожаев.Сигнал тревоги запустили в 15.49 мск и отменили в 16.22 мск.
https://ria.ru/20250124/sevastopol-1995385954.html
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севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности

Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«

"Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев.

Сигнал тревоги запустили в 15.49 мск и отменили в 16.22 мск.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Губернатор Севастополя объяснил решение о введении режима ЧС в городе
24 января, 18:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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