https://ria.ru/20250126/sevastopol-1995567544.html

Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности

Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.01.2025

Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности

В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:37:00+03:00

2025-01-26T16:37:00+03:00

2025-01-26T16:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921904886_0:250:3198:2048_1920x0_80_0_0_17f5ab4cda3371673500ec13efa8c16e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев.Сигнал тревоги запустили в 15.49 мск и отменили в 16.22 мск.

https://ria.ru/20250124/sevastopol-1995385954.html

севастополь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, михаил развожаев, россия