https://ria.ru/20250126/sevastopol-1995567544.html
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности - РИА Новости, 26.01.2025
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности
В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:37:00+03:00
2025-01-26T16:37:00+03:00
2025-01-26T16:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. В Севастополе объявлен отбой ракетной опасности из-за угрозы атаки баллистическими ракетами, тревога длилась более получаса, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."Отбой опасности по баллистике!" - написал Развожаев.Сигнал тревоги запустили в 15.49 мск и отменили в 16.22 мск.
https://ria.ru/20250124/sevastopol-1995385954.html
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севастополь, михаил развожаев, россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Россия
Власти Севастополя объявили отбой ракетной опасности
Губернатор Севастополя Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности