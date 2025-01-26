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СМИ раскрыли подробности об убийце из Саутпорта - РИА Новости, 26.01.2025
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10:44 26.01.2025 (обновлено: 10:58 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/sautport-1995525125.html
СМИ раскрыли подробности об убийце из Саутпорта
СМИ раскрыли подробности об убийце из Саутпорта - РИА Новости, 26.01.2025
СМИ раскрыли подробности об убийце из Саутпорта
Одержимость массовыми расстрелами Акселя Рудакубаны, напавшего летом с ножом на детей в английском Саутпорте, был известна сотрудникам программы по... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:44:00+03:00
2025-01-26T10:58:00+03:00
в мире
ближний восток
россия
великобритания
sunday times
ирландская республиканская армия
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Одержимость массовыми расстрелами Акселя Рудакубаны, напавшего летом с ножом на детей в английском Саутпорте, был известна сотрудникам программы по предотвращению радикализации Prevent, однако ее приняли за обычный интерес к мировым новостям, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на отчет министерства внутренних дел, который скоро будет опубликован. "О Рудакубане три раза сообщали в программу. Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом получали информации о его интересе к случаям стрельбы в школе, теракту на Лондонском мосту, Ирландской республиканской армии, МИ-5 и Ближнему Востоку. Однако они неоднократно приходили к выводу, что у него просто был необычный для ребенка 13, а затем 14 лет интерес к новостям и мировым событиям…", - передает издание. Согласно источнику, юноша постоянно пытался поговорить с учителями о мировых событиях, а во время уроков информатики читал новости о массовых расстрелах. Также известно, что Рудакубана приносил в школу нож, а однажды напал с хоккейной клюшкой на ученика и сломал ему запястье. В 2019 году его родители дали разрешение сотрудникам контртеррористической службы на привлечение их сына к программе Prevent. Ранее суд приговорил Рудакубану к 13 пожизненным с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. Это означает, что по прошествии этих лет он сможет подать прошение о досрочном освобождении. До этого он признал в суде вину в убийстве троих детей, покушении на убийство 10 человек, владении оружием, изготовлении рицина и хранении "подготовительного руководства" "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ). В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии. Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240807/britanija-1964588846.html
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РИА Новости
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в мире, ближний восток, россия, великобритания, sunday times, ирландская республиканская армия, ми-5
В мире, Ближний Восток, Россия, Великобритания, Sunday Times, Ирландская республиканская армия, Ми-5
СМИ раскрыли подробности об убийце из Саутпорта

Sunday Times: подросток, напавший на детей в Саутпорте, был одержим убийствами

© AP Photo / Lefteris PitarakisБританские полицейские
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Британские полицейские. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Одержимость массовыми расстрелами Акселя Рудакубаны, напавшего летом с ножом на детей в английском Саутпорте, был известна сотрудникам программы по предотвращению радикализации Prevent, однако ее приняли за обычный интерес к мировым новостям, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на отчет министерства внутренних дел, который скоро будет опубликован.
"О Рудакубане три раза сообщали в программу. Сотрудники отдела по борьбе с терроризмом получали информации о его интересе к случаям стрельбы в школе, теракту на Лондонском мосту, Ирландской республиканской армии, МИ-5 и Ближнему Востоку. Однако они неоднократно приходили к выводу, что у него просто был необычный для ребенка 13, а затем 14 лет интерес к новостям и мировым событиям…", - передает издание.
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7 августа 2024, 11:12
Согласно источнику, юноша постоянно пытался поговорить с учителями о мировых событиях, а во время уроков информатики читал новости о массовых расстрелах.
Также известно, что Рудакубана приносил в школу нож, а однажды напал с хоккейной клюшкой на ученика и сломал ему запястье. В 2019 году его родители дали разрешение сотрудникам контртеррористической службы на привлечение их сына к программе Prevent.
Ранее суд приговорил Рудакубану к 13 пожизненным с минимальным сроком отбывания наказания в 52 года. Это означает, что по прошествии этих лет он сможет подать прошение о досрочном освобождении. До этого он признал в суде вину в убийстве троих детей, покушении на убийство 10 человек, владении оружием, изготовлении рицина и хранении "подготовительного руководства" "Аль-Каиды"* (террористическая организация, запрещена в РФ).
В конце июля 2024 года массовые протесты вспыхнули во многих городах Великобритании после нападения 17-летнего подростка с ножом на детей в Саутпорте. Тогда три ребенка погибли, еще нескольких детей и двух взрослых доставили в больницу в критическом состоянии.
Акции протеста переросли в столкновения с полицией и массовые беспорядки после ложных слухов о том, что виновник нападения - беженец. Десятки полицейских пострадали в ходе беспорядков, организованных сторонниками ультраправых группировок. Более тысячи человек были задержаны, предъявлены сотни обвинений.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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