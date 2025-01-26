https://ria.ru/20250126/samolet-1995599557.html

В Саратове проводят проверку после аварийной посадки самолета "Аэрофлота"

В Саратове проводят проверку после аварийной посадки самолета "Аэрофлота" - РИА Новости, 26.01.2025

В Саратове проводят проверку после аварийной посадки самолета "Аэрофлота"

Следователи проводят процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Саратове, сообщило Западное межрегиональное следственное... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T23:02:00+03:00

2025-01-26T23:02:00+03:00

2025-01-26T23:02:00+03:00

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следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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САРАТОВ, 26 янв - РИА Новости. Следователи проводят процессуальную проверку по факту аварийной посадки самолета "Аэрофлота" в Саратове, сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. Ранее "Аэрофлот" сообщил, что самолет рейса SU1126 Москва - Сочи в воскресенье совершил дополнительную посадку в саратовском аэропорту "Гагарин" из-за срабатывания индикации уровня масла. По данным компании, посадка в Саратове выполнена в штатном режиме, а из Москвы направлен резервный борт. "По факту аварийной посадки воздушного судна проводится доследственная проверка. Вечером 26 января 2025 года воздушное судно с пассажирами на борту совершило аварийную посадку на запасную полосу аэропорта Саратов. Командир воздушного судна, заметив неисправность, запросил аварийную посадку. Самолет успешно приземлился, повреждений не обнаружено, пострадавших нет. Следователем проводится осмотр места происшествия, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении следствия в Telegram-канале. На фото, опубликованном следственным управлением, запечатлен самолет с надписями "Y. Lyubimov" (Ю. Любимов) и "Аэрофлот", а также трап с надписью "Гагарин".

https://ria.ru/20250126/samolet-1995515488.html

https://ria.ru/20250125/rosaviatsija-1995461114.html

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россия, саратов, москва, сочи, аэрофлот, следственный комитет россии (ск рф), происшествия