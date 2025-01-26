https://ria.ru/20250126/samolet-1995576350.html
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове - РИА Новости, 26.01.2025
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове
Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:00:00+03:00
2025-01-26T18:00:00+03:00
2025-01-26T18:00:00+03:00
происшествия
саратов
москва
сочи
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва - Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", - сообщила авиакомпания. Посадка в аэропорту Саратова выполнена в штатном режиме. Из Москвы направлен резервный борт. Авиакомпания добавила, что ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23.30 по местному времени (22.30 мск). На время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.
https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html
https://ria.ru/20250124/reys-1995406665.html
саратов
москва
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d12ca83f56b7acd7b37f412b80a9f575.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, саратов, москва, сочи, аэрофлот
Происшествия, Саратов, Москва, Сочи, Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил посадку в Саратове по техпричинам