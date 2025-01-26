https://ria.ru/20250126/samolet-1995576350.html

Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове

Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове - РИА Новости, 26.01.2025

Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове

Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:00:00+03:00

2025-01-26T18:00:00+03:00

2025-01-26T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва - Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", - сообщила авиакомпания. Посадка в аэропорту Саратова выполнена в штатном режиме. Из Москвы направлен резервный борт. Авиакомпания добавила, что ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23.30 по местному времени (22.30 мск). На время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.

https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html

https://ria.ru/20250124/reys-1995406665.html

саратов

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происшествия, саратов, москва, сочи, аэрофлот