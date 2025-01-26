Рейтинг@Mail.ru
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/samolet-1995576350.html
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове - РИА Новости, 26.01.2025
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове
Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:00:00+03:00
2025-01-26T18:00:00+03:00
происшествия
саратов
москва
сочи
аэрофлот
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_0:0:3446:1938_1920x0_80_0_0_57457635c87735f89802b62bfc762dc5.jpg
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила авиакомпания. "В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва - Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", - сообщила авиакомпания. Посадка в аэропорту Саратова выполнена в штатном режиме. Из Москвы направлен резервный борт. Авиакомпания добавила, что ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23.30 по местному времени (22.30 мск). На время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.
https://ria.ru/20241228/reys-1991902938.html
https://ria.ru/20250124/reys-1995406665.html
саратов
москва
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780661727_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_d12ca83f56b7acd7b37f412b80a9f575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратов, москва, сочи, аэрофлот
Происшествия, Саратов, Москва, Сочи, Аэрофлот
Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил внеплановую посадку в Саратове

Самолет "Аэрофлота" Москва-Сочи совершил посадку в Саратове по техпричинам

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing-737-800 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Самолет "Аэрофлота" рейса Москва - Сочи за 26 января совершил дополнительную посадку в Саратове из-за срабатывания индикации уровня масла, сообщила авиакомпания.
"В целях обеспечения безопасности полёта командир воздушного судна рейса SU1126 Москва - Сочи за 26 января принял решение о дополнительной посадке в аэропорту Саратова по причине срабатывания индикации уровня масла", - сообщила авиакомпания.
Самолет Boeing 757-231 авиакомпании Uzbekistan Airways - РИА Новости, 1920, 28.12.2024
В Москве экстренно сел рейс из Ташкента во Франкфурт
28 декабря 2024, 17:37
Посадка в аэропорту Саратова выполнена в штатном режиме.
Из Москвы направлен резервный борт.
Авиакомпания добавила, что ориентировочное время вылета из Саратова в Сочи в 23.30 по местному времени (22.30 мск).
На время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.
Самолет - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Рейс Стамбул — Москва совершил дополнительную посадку в Астрахани
24 января, 21:38
 
ПроисшествияСаратовМоскваСочиАэрофлот
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала