https://ria.ru/20250126/samolet-1995515488.html
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира - РИА Новости, 26.01.2025
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира
Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:45:00+03:00
2025-01-26T08:45:00+03:00
2025-01-26T08:46:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Самолет, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6.00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина - ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики "скорой".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, дубай, кольцово, уральские авиалинии, происшествия
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Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира
Рейс из Екатеринбурга в Дубай вернулся из-за ухудшения состояния пассажира