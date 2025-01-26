https://ria.ru/20250126/samolet-1995515488.html

Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира

Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира - РИА Новости, 26.01.2025

Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:45:00+03:00

2025-01-26T08:45:00+03:00

2025-01-26T08:46:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Самолет, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6.00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина - ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики "скорой".

https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

екатеринбург, дубай, кольцово, уральские авиалинии, происшествия