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Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира - РИА Новости, 26.01.2025
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Туризм
 
08:45 26.01.2025 (обновлено: 08:46 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/samolet-1995515488.html
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира - РИА Новости, 26.01.2025
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира
Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:45:00+03:00
2025-01-26T08:46:00+03:00
туризм
екатеринбург
дубай
кольцово
уральские авиалинии
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово". "Самолет, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6.00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина - ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров", - говорится в сообщении. Уточняется, что встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики "скорой".
https://ria.ru/20250120/samolet-1994546623.html
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екатеринбург, дубай, кольцово, уральские авиалинии, происшествия
Туризм, Екатеринбург, Дубай, Кольцово, Уральские авиалинии, Происшествия
Летевший в Дубай рейс вернулся в Екатеринбург из-за болезни пассажира

Рейс из Екатеринбурга в Дубай вернулся из-за ухудшения состояния пассажира

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.
Пассажиры в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Пассажиры в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге.. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 янв — РИА Новости. Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Екатеринбурга в Дубай вернулся в аэропорт вылета из-за ухудшения состояния пассажира, сообщает пресс-служба аэропорта "Кольцово".
"Самолет, вылетевший рейсом U6-737 в 8.00 (6.00 мск) в Дубай, вернулся в Екатеринбург. Причина - ухудшение состояния здоровья у одного из пассажиров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что встречали борт сотрудники врачебного здравпункта Кольцово и медики "скорой".
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ТуризмЕкатеринбургДубайКольцовоУральские авиалинииПроисшествия
 
 
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