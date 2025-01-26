https://ria.ru/20250126/rusad-1995566890.html

В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой

В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой - РИА Новости, 26.01.2025

В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, комментируя работу средств массовой информации в случае с защищенными... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:37:00+03:00

2025-01-26T16:37:00+03:00

2025-01-26T16:38:00+03:00

спорт

олимпийские игры

россия

пекин

сша

камила валиева

вероника логинова (русада)

спортивный арбитражный суд (cas)

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, комментируя работу средств массовой информации в случае с защищенными лицами, заявила РИА Новости, что организацию возмутила появившаяся информация о разных субстанциях, найденных в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. "В делах, которые касаются защищенных лиц, в соответствии с кодексом, мы, в отличие от некоторых других антидопинговых организаций, четко придерживаемся принципов и правил, прописанных там. Мы соблюдаем все регламенты по этому поводу, несмотря на то, что видели много сообщений, в том числе ложных по делу (Валиевой). Особенно РУСАДА возмутила ситуация, когда СМИ начали распространять информацию о разных субстанциях, обнаруженных в допинг-пробе. Это, безусловно, негативным образом влияет на спортсмена и дело", - сказала Логинова. "Мы призываем все СМИ консультироваться с РУСАДА как с первоисточником и только после этого публиковать информацию. Мы считаем, что все правила в отношении защищенных лиц необходимо неукоснительно соблюдать", - добавила она.

https://rsport.ria.ru/20250124/rusada-1995256837.html

https://rsport.ria.ru/20250122/rusada-1994993712.html

россия

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спорт, олимпийские игры, россия, пекин, сша, камила валиева, вероника логинова (русада), спортивный арбитражный суд (cas), русада