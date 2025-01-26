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В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой - РИА Новости, 26.01.2025
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16:37 26.01.2025 (обновлено: 16:38 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/rusad-1995566890.html
В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой
В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой - РИА Новости, 26.01.2025
В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, комментируя работу средств массовой информации в случае с защищенными... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:37:00+03:00
2025-01-26T16:38:00+03:00
спорт
олимпийские игры
россия
пекин
сша
камила валиева
вероника логинова (русада)
спортивный арбитражный суд (cas)
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, комментируя работу средств массовой информации в случае с защищенными лицами, заявила РИА Новости, что организацию возмутила появившаяся информация о разных субстанциях, найденных в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой. "В делах, которые касаются защищенных лиц, в соответствии с кодексом, мы, в отличие от некоторых других антидопинговых организаций, четко придерживаемся принципов и правил, прописанных там. Мы соблюдаем все регламенты по этому поводу, несмотря на то, что видели много сообщений, в том числе ложных по делу (Валиевой). Особенно РУСАДА возмутила ситуация, когда СМИ начали распространять информацию о разных субстанциях, обнаруженных в допинг-пробе. Это, безусловно, негативным образом влияет на спортсмена и дело", - сказала Логинова. "Мы призываем все СМИ консультироваться с РУСАДА как с первоисточником и только после этого публиковать информацию. Мы считаем, что все правила в отношении защищенных лиц необходимо неукоснительно соблюдать", - добавила она.
https://rsport.ria.ru/20250124/rusada-1995256837.html
https://rsport.ria.ru/20250122/rusada-1994993712.html
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спорт, олимпийские игры, россия, пекин, сша, камила валиева, вероника логинова (русада), спортивный арбитражный суд (cas), русада
Спорт, Олимпийские игры, Россия, Пекин, США, Камила Валиева, Вероника Логинова (РУСАДА), Спортивный арбитражный суд (CAS), РУСАДА
В РУСАДА возмутились информацией в СМИ о пробе Валиевой

Логинова: РУСАДА возмутила информация о субстанциях, найденных в пробе Валиевой

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории
Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Сотрудник в Национальной антидопинговой лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова, комментируя работу средств массовой информации в случае с защищенными лицами, заявила РИА Новости, что организацию возмутила появившаяся информация о разных субстанциях, найденных в пробе российской фигуристки Камилы Валиевой.
Спортивный арбитражный суд (CAS) 29 января 2024 года дисквалифицировал выигравшую в составе сборной России Олимпиаду в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты с 25 декабря 2021 года. ISU после окончания расследования допингового дела Валиевой перераспределил медали командного турнира Игр-2022, присудив золото сборной США, серебро - команде Японии, а россиянам - бронзу. CAS последовательно отклонил апелляции российской и канадской сторон на решение ISU, оставив его в силе. Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации Валиевой.
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"В делах, которые касаются защищенных лиц, в соответствии с кодексом, мы, в отличие от некоторых других антидопинговых организаций, четко придерживаемся принципов и правил, прописанных там. Мы соблюдаем все регламенты по этому поводу, несмотря на то, что видели много сообщений, в том числе ложных по делу (Валиевой). Особенно РУСАДА возмутила ситуация, когда СМИ начали распространять информацию о разных субстанциях, обнаруженных в допинг-пробе. Это, безусловно, негативным образом влияет на спортсмена и дело", - сказала Логинова.
"Мы призываем все СМИ консультироваться с РУСАДА как с первоисточником и только после этого публиковать информацию. Мы считаем, что все правила в отношении защищенных лиц необходимо неукоснительно соблюдать", - добавила она.
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СпортОлимпийские игрыРоссияПекинСШАКамила ВалиеваВероника Логинова (РУСАДА)Спортивный арбитражный суд (CAS)РУСАДА
 
 
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