https://ria.ru/20250126/ruanda-1995572313.html

Руанда эвакуировала всех дипломатов из ДР Конго

Руанда эвакуировала всех дипломатов из ДР Конго - РИА Новости, 26.01.2025

Руанда эвакуировала всех дипломатов из ДР Конго

Руанда эвакуировала своего последнего дипломата из Демократической Республики Конго (ДРК) еще до заявления властей ДРК о разрыве отношений, передает агентство... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:20:00+03:00

2025-01-26T17:20:00+03:00

2025-01-26T17:20:00+03:00

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браззавиль

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оон

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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руанда эвакуировала своего последнего дипломата из Демократической Республики Конго (ДРК) еще до заявления властей ДРК о разрыве отношений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе. В субботу ДРК объявила, что разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов. "В пятницу мы эвакуировали через Браззавиль своего последнего дипломата, который регулярно подвергался угрозам со стороны конголезских чиновников", - говорится в заявлении главы руандийской дипломатии для агентства. Ндухунгирехе подчеркнул, что дипломат покинул страну до получения вербальной ноты от ДРК. Совет безопасности ООН проведет в воскресенье экстренное заседание по ситуации в Демократической Республике Конго на фоне интенсификации боевых действий в стране. В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы движения М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к городу Гома, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы. В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.

https://ria.ru/20240629/kongo-1956318974.html

https://ria.ru/20250125/kongo-1995499810.html

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в мире, браззавиль, поль кагаме, оон, демократическая республика конго