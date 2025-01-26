Руанда эвакуировала всех дипломатов из ДР Конго
МИД: Руанда эвакуировала всех дипломатов из ДР Конго еще до заявления властей
© AP PhotoСилы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго
© AP Photo
Силы государственной безопасности, Демократическая Республика Конго. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. Руанда эвакуировала своего последнего дипломата из Демократической Республики Конго (ДРК) еще до заявления властей ДРК о разрыве отношений, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на главу МИД Руанды Оливье Ндухунгирехе.
В субботу ДРК объявила, что разрывает дипломатические связи с Руандой и отзывает своих дипломатов.
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"В пятницу мы эвакуировали через Браззавиль своего последнего дипломата, который регулярно подвергался угрозам со стороны конголезских чиновников", - говорится в заявлении главы руандийской дипломатии для агентства. Ндухунгирехе подчеркнул, что дипломат покинул страну до получения вербальной ноты от ДРК.
Совет безопасности ООН проведет в воскресенье экстренное заседание по ситуации в Демократической Республике Конго на фоне интенсификации боевых действий в стране.
В субботу радиостанция RFI сообщила, что за последние несколько дней повстанцы движения М23, в поддержке которых ДРК обвиняет Руанду, захватили ряд небольших городов на пути к городу Гома, взяв его в кольцо. По данным радиостанции, бои между ВС ДРК и повстанцами М23 ведутся в районе населенных пунктов Саке и Кибумба, в 20 километрах от Гомы.
В июле 2022 года, после активизации боевиков движения М23 в восточной части ДРК, состоялся саммит в Анголе. ДРК обвинила Руанду в поддержке мятежников, руандийская сторона отрицала связь с группировкой. Обе страны обвиняли друг друга в артиллерийских обстрелах приграничных территорий. На саммите президент ДРК Феликс Чисекеди и его руандийский коллега Поль Кагаме договорились о деэскалации отношений между странами. Согласно заявлению офиса конголезского президента, дорожная карта предусматривала немедленное прекращение боевых действий и немедленный и безоговорочный уход боевиков М23 с позиций в ДРК. Однако повстанцы движения M23 заявили, что не считают себя обязанными соблюдать дорожную карту.
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