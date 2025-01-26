https://ria.ru/20250126/rostov-1995569747.html

В Ростовской области закрыли въезд на загрязненный мазутом полигон

В Ростовской области закрыли въезд на загрязненный мазутом полигон - РИА Новости, 26.01.2025

В Ростовской области закрыли въезд на загрязненный мазутом полигон

Ввоз песка, загрязненного мазутом, на полигон в Семикаракорске Ростовской области закрыт, на месте организовано дежурство полиции, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:06:00+03:00

2025-01-26T17:06:00+03:00

2025-01-26T17:07:00+03:00

происшествия

севастополь

ростовская область

керченский пролив

юрий слюсарь

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 янв - РИА Новости. Ввоз песка, загрязненного мазутом, на полигон в Семикаракорске Ростовской области закрыт, на месте организовано дежурство полиции, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. "Выехал в Семикаракорск. Встретился с жителями. На полигон уже успели завезти часть загрязненного мазутом песка с Кубани", - написал он в Telegram-канале. Слюсарь уточнил, что полигон частный. "Сейчас въезд на него для фур с песком закрыт. И будет впредь закрыт. Дал поручение организовать дежурство полиции", - добавил врио главы региона. Жители со своей стороны также организуют общественный контроль. "Что будем делать с уже завезенным песком, решим. Необходимые оперативные меры, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды, уже принимаются", - отметил Слюсарь. По его информации, на полигоне в постоянном режиме продолжат работать представители природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора и минприроды. Они также проведут проверку площадки на соответствие требованиям хранения ТКО. В целом по ситуации с завозом песка с мазутом в регион Слюсарь сообщил, что "с нами решение о завозе загрязненного песка на заведомо неподготовленную площадку не согласовывалось". Он пообещал не допустить, чтобы произошла еще одна экологическая катастрофа. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Из трещины в корме "Волгонефти-239", находящейся на мели в районе порта Тамань, 10 января произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего от загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани введен режим ЧС федерального характера. Первые локальные выбросы мазута у крымского берега появились 21 декабря – в районе Керчи, впоследствии нефтепродукты достигли Севастополя. На полуострове в прибрежных регионах введены режимы техногенной ЧС регионального и муниципального характера, в Севастополе 24 января введен режим ЧС федерального характера.

https://ria.ru/20241224/mazut-1991110425.html

https://ria.ru/20250111/rastvoritel-1993271940.html

https://ria.ru/20241231/kuban-1992138885.html

севастополь

ростовская область

керченский пролив

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происшествия, севастополь, ростовская область, керченский пролив, юрий слюсарь , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)