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"Гонка за Север": на Западе рассказали о целях мегакорпораций в России - РИА Новости, 26.01.2025
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23:19 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/rossiya-1995600577.html
"Гонка за Север": на Западе рассказали о целях мегакорпораций в России
"Гонка за Север": на Западе рассказали о целях мегакорпораций в России - РИА Новости, 26.01.2025
"Гонка за Север": на Западе рассказали о целях мегакорпораций в России
Западные корпорации хотят дестабилизировать Россию, чтобы заполучить ее ресурсы на Севере, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T23:19:00+03:00
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные корпорации хотят дестабилизировать Россию, чтобы заполучить ее ресурсы на Севере, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Гренландия богата неисчислимыми энергетическими ресурсами. Как и обширный север России. Вот почему огромные западные мегакорпорации хотят дестабилизировать и сломить Россию", — написал он.В воскресенье президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Еще до вступления в должность он несколько раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Трамп подчеркивал, что остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
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в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
"Гонка за Север": на Западе рассказали о целях мегакорпораций в России

Журналист Боуз: западные мегакорпорации хотят сломить Россию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЯмало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные корпорации хотят дестабилизировать Россию, чтобы заполучить ее ресурсы на Севере, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Гренландия богата неисчислимыми энергетическими ресурсами. Как и обширный север России. Вот почему огромные западные мегакорпорации хотят дестабилизировать и сломить Россию", — написал он.
В воскресенье президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его стране удастся получить контроль над Гренландией вопреки протестам со стороны Дании. Еще до вступления в должность он несколько раз заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Трамп подчеркивал, что остров стратегически важен для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. При этом он отказался дать обещание, что не будет применять военную силу для установления контроля над этой территорией.
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