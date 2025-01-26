https://ria.ru/20250126/rossiya-1995527206.html
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 26.01.2025
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:08:00+03:00
2025-01-26T11:08:00+03:00
2025-01-26T11:08:00+03:00
в мире
франция
россия
флориан филиппо
венгрия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_570c5d42e53423574fd99504728c271b.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России."Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!" — написал он.Так политик отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции. Филиппо добавил, что теперь ЕС из-за этого "на грани нервного срыва".Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html
https://ria.ru/20250124/tanker-1995391629.html
франция
россия
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8f2cb85cb3b61befc3032ef5b88b020e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, флориан филиппо, венгрия, виктор орбан
В мире, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Венгрия, Виктор Орбан
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России
Французский политик Филиппо призвал отменить антироссийские санкции