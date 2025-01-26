https://ria.ru/20250126/rossiya-1995527206.html

"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России

"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 26.01.2025

"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России

Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:08:00+03:00

2025-01-26T11:08:00+03:00

2025-01-26T11:08:00+03:00

в мире

франция

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флориан филиппо

венгрия

виктор орбан

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России."Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!" — написал он.Так политик отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции. Филиппо добавил, что теперь ЕС из-за этого "на грани нервного срыва".Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.

https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html

https://ria.ru/20250124/tanker-1995391629.html

франция

россия

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в мире, франция, россия, флориан филиппо, венгрия, виктор орбан