Рейтинг@Mail.ru
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 26.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/rossiya-1995527206.html
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России - РИА Новости, 26.01.2025
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России
Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:08:00+03:00
2025-01-26T11:08:00+03:00
в мире
франция
россия
флориан филиппо
венгрия
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_0:418:2897:2048_1920x0_80_0_0_570c5d42e53423574fd99504728c271b.jpg
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России."Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!" — написал он.Так политик отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции. Филиппо добавил, что теперь ЕС из-за этого "на грани нервного срыва".Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января.В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
https://ria.ru/20250124/sanktsii-1995251761.html
https://ria.ru/20250124/tanker-1995391629.html
франция
россия
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/15/1891376862_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_8f2cb85cb3b61befc3032ef5b88b020e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, флориан филиппо, венгрия, виктор орбан
В мире, Франция, Россия, Флориан Филиппо, Венгрия, Виктор Орбан
"На грани". Во Франции выступили со срочным призывом по России

Французский политик Филиппо призвал отменить антироссийские санкции

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Небоскребы делового центра "Москва-сити". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо призвал в соцсети Х снять санкции с России.
"Ради мира, давайте отменим эти санкции, которые нас ослабляют, и как можно скорее выйдем из ЕС!" — написал он.
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
В Крыму оценили шансы на снятие западных санкций с России
24 января, 07:49
Так политик отреагировал на заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о том, что Будапешт может заблокировать очередные антироссийские санкции. Филиппо добавил, что теперь ЕС из-за этого "на грани нервного срыва".
Ранее Орбан заявил, что общий ущерб Венгрии от санкций против России составил более 18 миллиардов евро, поэтому Будапешт сейчас "нажал ручной тормоз" и просит Евросоюз обдумать целесообразность дальнейшего продления санкций. По его словам, санкции будут продлены, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти.
ЕС ввел 15 пакетов рестрикций против Москвы, их необходимо продлевать каждые шесть месяцев. Следующая такая процедура должна произойти в конце января.
В России не раз отмечали, что страна справляется с санкционным давлением недружественных государств. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
США разъяснили Индии детали санкций против танкеров с нефтью из России
24 января, 19:07
 
В миреФранцияРоссияФлориан ФилиппоВенгрияВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала