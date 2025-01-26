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ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:29 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/rogov-1995573659.html
ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов
ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 26.01.2025
ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов
Российские войска зашли в Дачное западнее Курахово в ДНР с двух направлений и продвигаются к центру села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T17:29:00+03:00
2025-01-26T17:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Российские войска зашли в Дачное западнее Курахово в ДНР с двух направлений и продвигаются к центру села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В середине января Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западнее Курахово, там начались бои. В субботу командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик" рассказал РИА Новости, что передовые подразделения ВС РФ после освобождения Курахово пробиваются дальше на константинопольском направлении, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное. "Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села", - сказал Рогов. По его словам, в Дачном находится крупный опорный пункт ВСУ, здесь противник старался в спешке выстроить новую линию обороны после освобождения ВС РФ Курахово. В субботу МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дачного, противник потерял до 210 военнослужащих. Об освобождении Курахово Минобороны России информировало 6 января. Город имеет важное оперативное значение, это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
https://ria.ru/20250126/minoborony-1995569584.html
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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Рогов
ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов

Рогов: российские войска зашли в Дачное в ДНР с двух направлений

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Российские войска зашли в Дачное западнее Курахово в ДНР с двух направлений и продвигаются к центру села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В середине января Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западнее Курахово, там начались бои. В субботу командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик" рассказал РИА Новости, что передовые подразделения ВС РФ после освобождения Курахово пробиваются дальше на константинопольском направлении, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное.
Российские флаги в освобожденном населенном пункте Великая Новоселка в ДНР - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
ВС России освободили Великую Новоселку в ДНР
Вчера, 17:01
"Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села", - сказал Рогов.
По его словам, в Дачном находится крупный опорный пункт ВСУ, здесь противник старался в спешке выстроить новую линию обороны после освобождения ВС РФ Курахово.
В субботу МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дачного, противник потерял до 210 военнослужащих.
Об освобождении Курахово Минобороны России информировало 6 января. Город имеет важное оперативное значение, это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир Рогов
 
 
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