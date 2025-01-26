https://ria.ru/20250126/rogov-1995573659.html

ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов

ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов - РИА Новости, 26.01.2025

ВС России зашли в Дачное в ДНР, заявил Рогов

Российские войска зашли в Дачное западнее Курахово в ДНР с двух направлений и продвигаются к центру села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T17:29:00+03:00

2025-01-26T17:29:00+03:00

2025-01-26T17:29:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости. Российские войска зашли в Дачное западнее Курахово в ДНР с двух направлений и продвигаются к центру села, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В середине января Рогов сообщал, что российские войска вошли на окраины сел Андреевка и Дачное западнее Курахово, там начались бои. В субботу командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик" рассказал РИА Новости, что передовые подразделения ВС РФ после освобождения Курахово пробиваются дальше на константинопольском направлении, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное. "Наши войска вошли в северную часть Дачного и наступают в восточной части к центру села", - сказал Рогов. По его словам, в Дачном находится крупный опорный пункт ВСУ, здесь противник старался в спешке выстроить новую линию обороны после освобождения ВС РФ Курахово. В субботу МО РФ сообщало, что подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение ВСУ в районе ряда населенных пунктов ДНР, в том числе Дачного, противник потерял до 210 военнослужащих. Об освобождении Курахово Минобороны России информировало 6 января. Город имеет важное оперативное значение, это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, остающийся под контролем ВСУ дольше всего после освобождения Угледара. Взятие Курахово позволило российским войскам продвигаться дальше к западной границе ДНР.

https://ria.ru/20250126/minoborony-1995569584.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир рогов