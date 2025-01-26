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Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:52 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/rogov-1995535040.html
Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен
Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен - РИА Новости, 26.01.2025
Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен
Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T11:52:00+03:00
2025-01-26T11:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников - это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом", - сказал Рогов. По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html
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россия, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Рогов: солдаты ВСУ стали чаще сдаваться в плен ради выживания

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников - это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом", - сказал Рогов.
По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.
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