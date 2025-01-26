https://ria.ru/20250126/rogov-1995535040.html

Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен - РИА Новости, 26.01.2025

Рогов рассказал, почему ВСУ стали чаще сдаваться в плен

Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T11:52:00+03:00

2025-01-26T11:52:00+03:00

2025-01-26T11:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости. Украинские военные стали чаще сдаваться в плен, так как это для них единственная возможность выжить и остановить безумие, устроенное киевским режимом, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зачастую при виде одного только русского солдата сдается большое количество украинских боевиков. Сейчас все чаще встречаются случаи, когда три наших солдата взяли десять пленных, один – троих и так далее. Для ВСУшников - это единственный способ выжить и прекратить безумие, устроенное киевским режимом", - сказал Рогов. По его словам, подобная тенденция сдачи в плен наметилась по всей линии фронта.

https://ria.ru/20241224/plen-1990926993.html

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россия, владимир рогов, вооруженные силы украины