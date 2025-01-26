https://ria.ru/20250126/raketa-1995579798.html

В Курской области сбили ракету ВСУ

В Курской области сбили ракету ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025

В Курской области сбили ракету ВСУ

Украинская ракета была сбита над территорией Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T18:51:00+03:00

2025-01-26T18:51:00+03:00

2025-01-26T18:57:00+03:00

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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КУРСК, 26 янв - РИА Новости. Украинская ракета была сбита над территорией Курской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба правительства региона."Украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!" - говорится в публикации.Ранее в воскресенье на территории региона ракетная опасность объявлялась девять раз.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

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2025

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курская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия