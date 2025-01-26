https://ria.ru/20250126/pvo-1995582058.html

Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ

Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025

Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ

Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T19:05:00+03:00

2025-01-26T19:05:00+03:00

2025-01-26T21:25:00+03:00

россия

белгородская область

вооруженные силы украины

республика крым

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны."С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над территорией Республики Крым", — говорится в публикации.В воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром этого же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.Позднее вечером в оперативном штабе правительства Курской области сообщили об уничтожении в небе над регионом украинской ракеты.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

белгородская область

республика крым

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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)