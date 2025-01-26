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Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:05 26.01.2025 (обновлено: 21:25 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/pvo-1995582058.html
Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ
Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 26.01.2025
Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ
Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T19:05:00+03:00
2025-01-26T21:25:00+03:00
россия
белгородская область
вооруженные силы украины
республика крым
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны.&quot;С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над территорией Республики Крым&quot;, — говорится в публикации.В воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром этого же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.Позднее вечером в оперативном штабе правительства Курской области сообщили об уничтожении в небе над регионом украинской ракеты.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
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россия, белгородская область, вооруженные силы украины, республика крым, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Республика Крым, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью и Крымом сбили семь беспилотников ВСУ

Минобороны: ПВО сбила пять БПЛА над Белгородской областью и еще два над Крымом

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
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Работа российских средств ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Средства ПВО уничтожили семь украинских дронов над двумя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
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"С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов: пять украинских БПЛА сбиты над территорией Белгородской области и два — над территорией Республики Крым", — говорится в публикации.

В воскресенье Минобороны отчитывалось об отражении ночной атаки украинского беспилотника на Белгородскую область, еще 14 сбили над Рязанской и Курской областями. Утром этого же дня силы Черноморского флота уничтожили два безэкипажных катера ВСУ, направлявшихся к Крыму.
Позднее вечером в оперативном штабе правительства Курской области сообщили об уничтожении в небе над регионом украинской ракеты.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всего под ударами оказываются приграничные области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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