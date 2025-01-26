https://ria.ru/20250126/putin-1995552701.html

Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы

Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы - РИА Новости, 26.01.2025

Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит региональные поездки, также в графике главы государства запланированы мероприятия по развитию... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:49:00+03:00

2025-01-26T14:49:00+03:00

2025-01-26T14:51:00+03:00

россия

владимир путин

павел зарубин

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит региональные поездки, также в графике главы государства запланированы мероприятия по развитию беспилотной авиации, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Отрывок программы опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Кроме того, в графике президента на неделе есть мероприятия, приуроченные к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы развития автомобилестроения.

https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, павел зарубин