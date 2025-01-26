https://ria.ru/20250126/putin-1995552701.html
Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы
Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы - РИА Новости, 26.01.2025
Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит региональные поездки, также в графике главы государства запланированы мероприятия по развитию... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T14:49:00+03:00
2025-01-26T14:49:00+03:00
2025-01-26T14:51:00+03:00
россия
владимир путин
павел зарубин
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе совершит региональные поездки, также в графике главы государства запланированы мероприятия по развитию беспилотной авиации, сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Отрывок программы опубликовал в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин. Кроме того, в графике президента на неделе есть мероприятия, приуроченные к подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также вопросы развития автомобилестроения.
https://ria.ru/20250125/avto-1995287949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин на следующей неделе совершит поездки в регионы
Путин совершит региональные поездки и обсудит развитие беспилотной авиации