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"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе - РИА Новости, 26.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/pushkov-1995562930.html
"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе
"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе - РИА Новости, 26.01.2025
"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе
Западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Действительно, в западных СМИ происходит показательный... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T16:00:00+03:00
2025-01-26T16:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
алексей пушков
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает", — говорится в публикации. Пушков добавил, что это происходит из-за объективной реальности на фронте, намерения Трампа вступить в переговоры с Путиным и неверия в способность Украины и Запада изменить ход конфликта. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995537753.html
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в мире, россия, алексей пушков, украина, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Алексей Пушков, Украина, Дональд Трамп, США
"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе

Пушков: западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

"Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает", — говорится в публикации.
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Пушков добавил, что это происходит из-за объективной реальности на фронте, намерения Трампа вступить в переговоры с Путиным и неверия в способность Украины и Запада изменить ход конфликта.

На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.

В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАлексей ПушковУкраинаДональд ТрампСША
 
 
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