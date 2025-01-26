https://ria.ru/20250126/pushkov-1995562930.html

"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе

"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе - РИА Новости, 26.01.2025

"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе

Западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Действительно, в западных СМИ происходит показательный... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T16:00:00+03:00

2025-01-26T16:00:00+03:00

2025-01-26T16:00:00+03:00

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. "Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает", — говорится в публикации. Пушков добавил, что это происходит из-за объективной реальности на фронте, намерения Трампа вступить в переговоры с Путиным и неверия в способность Украины и Запада изменить ход конфликта. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.

https://ria.ru/20250126/zelenskiy-1995537753.html

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в мире, россия, алексей пушков, украина, дональд трамп, сша