"Показательный поворот". Пушков раскрыл, что произошло на Западе
Пушков: западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Западные СМИ изменили освещение конфликта на Украине, написал в Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.
"Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает", — говорится в публикации.
"Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к "коллективному признанию" того, что Россия побеждает", — говорится в публикации.
Пушков добавил, что это происходит из-за объективной реальности на фронте, намерения Трампа вступить в переговоры с Путиным и неверия в способность Украины и Запада изменить ход конфликта.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев, на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирного процесса.
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет навредить Москве, и призвал завершить спецоперацию, пригрозив в противном случае ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в Штаты.
В четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к равноправному диалогу с США и ждет сигналов от Вашингтона, но их пока не поступало. Так он ответил на вопрос, как в Кремле оценивают заявления американского лидера о санкционной политике по отношению к России.