https://ria.ru/20250126/protesty-1995541542.html
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии
Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:45:00+03:00
2025-01-26T12:45:00+03:00
2025-01-26T12:46:00+03:00
в мире
белоруссия
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минск
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из США, и в своем большинстве финансируется фондами США", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье. Он уточнил, что у Минска в распоряжении "миллион" таких фактов по поводу Белоруссии.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии
Лукашенко: США координируют протесты против властей Словакии, Сербии, Белоруссии