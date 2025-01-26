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Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
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12:45 26.01.2025 (обновлено: 12:46 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/protesty-1995541542.html
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии
Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T12:45:00+03:00
2025-01-26T12:46:00+03:00
в мире
белоруссия
сша
минск
александр лукашенко
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из США, и в своем большинстве финансируется фондами США", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье. Он уточнил, что у Минска в распоряжении "миллион" таких фактов по поводу Белоруссии.
https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html
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в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, США, Минск, Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии

Лукашенко: США координируют протесты против властей Словакии, Сербии, Белоруссии

© РИА Новости / Александар Джорович | Перейти в медиабанкПротесты в Сербии в центре Белграда
Протесты в Сербии в центре Белграда - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Александар Джорович
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Протесты в Сербии в центре Белграда. Архивное фото
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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из США, и в своем большинстве финансируется фондами США", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье.
Он уточнил, что у Минска в распоряжении "миллион" таких фактов по поводу Белоруссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Новая Белоруссия спасет Украину и Европу
24 января, 08:00
 
В миреБелоруссияСШАМинскАлександр Лукашенко
 
 
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