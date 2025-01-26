https://ria.ru/20250126/protesty-1995541542.html

Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии

Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии - РИА Новости, 26.01.2025

Лукашенко рассказал, кто управляет протестами против властей в Белоруссии

Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:45:00+03:00

2025-01-26T12:45:00+03:00

2025-01-26T12:46:00+03:00

в мире

белоруссия

сша

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 26 янв — РИА Новости. Протесты против властей Белоруссии, Словакии и Сербии скоординированы со стороны США, факты этого есть у Минска, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. "Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из США, и в своем большинстве финансируется фондами США", - сказал Лукашенко, общаясь с журналистами в воскресенье. Он уточнил, что у Минска в распоряжении "миллион" таких фактов по поводу Белоруссии.

https://ria.ru/20250124/belorussiya-1995214576.html

белоруссия

сша

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белоруссия, сша, минск, александр лукашенко