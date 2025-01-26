https://ria.ru/20250126/protest-1995598667.html

В Грузии проходят новые акции протеста

В Грузии проходят новые акции протеста - РИА Новости, 26.01.2025

В Грузии проходят новые акции протеста

Очередные антиправительственные акции протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц проходят в центре Тбилиси,... РИА Новости, 26.01.2025

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2025-01-26T22:36:00+03:00

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ираклий кобахидзе

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 26 янв - РИА Новости. Очередные антиправительственные акции протеста с требованием назначения новых выборов и освобождения задержанных в ходе митингов лиц проходят в центре Тбилиси, а также в крупных городах Грузии, передает корреспондент РИА Новости. Центральный проспект Руставели перед парламентом в столице перекрыт для автомобильного движения. Это 60-й день непрерывных акций в Грузии. В акции в Тбилиси участвуют несколько сотен человек, при этом в течение дня по центральным улицам проходили шествия. Грузинские телекомпании транслируют кадры демонстраций в городах Батуми, Зугдиди и Кутаиси. Непрерывные акции протеста в Грузии начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. В ходе акций правоохранители задержали несколько сотен человек.

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в мире, грузия, тбилиси, батуми, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024