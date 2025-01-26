https://ria.ru/20250126/pridnestrove-1995549688.html

В Приднестровье за сутки произошло три пожара из-за энергокризиса

В Приднестровье за сутки произошло три пожара из-за энергокризиса - РИА Новости, 26.01.2025

В Приднестровье за сутки произошло три пожара из-за энергокризиса

Три пожара произошло в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) из-за энергетического кризиса за минувшие сутки, один человек получил ожоги,... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:22:00+03:00

2025-01-26T14:22:00+03:00

2025-01-26T14:23:00+03:00

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ТИРАСПОЛЬ, 26 янв — РИА Новости. Три пожара произошло в непризнанной Приднестровской молдавской республике (ПМР) из-за энергетического кризиса за минувшие сутки, один человек получил ожоги, сообщает в воскресенье пресс-центр министерства внутренних дел ПМР в Telegram-канале."За прошедшие сутки произошло три пожара и возгорания, в которых фигурируют печи, электроприборы или неисправная проводка. Ожоги получил один человек", - говорится в сообщении министерства. Всего с 1 января произошло 57 подобных случаев. "За прошедшие сутки угарным газом от газовых приборов отравились два человека. Один из них 5-летний ребёнок. С 1 января отравились – 19 человек. Двое из них погибли", - уточняет ведомство. Всего с начала года отравление угарным газом при использовании печи получили восемь человек, два из них погибли. В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике 11 декабря в связи с энергокризисом было введено чрезвычайное экономическое положение, в Молдавии 16 декабря был введен режим ЧП в энергетике. В конце декабря "Газпром" сообщил, что с 1 января останавливает поставки газа в Молдавию из-за задолженности со стороны "Молдовагаза". Российская сторона оценивает долг в 709 миллионов долларов, Кишинев предлагал "Газпрому" заплатить лишь 8,6 миллиона долларов. Позднее "Газпром" сообщил, что из-за отказа украинской стороны продлевать соглашение по транзиту российского газа через свою территорию в Европу подача российского газа с 1 января не осуществляется. На этом фоне прекратились поставки газа в Приднестровье. С 1 января Молдавская ГРЭС, расположенная на территории Приднестровья, перешла на генерацию электроэнергии с газа на уголь. В ПМР с 3 января начались веерные отключения электроэнергии. После прекращения Украиной транзита российского газа в Европу, а также нежелания Кишинева выплачивать долг "Газпрому" Молдавия и Приднестровье остались без "голубого топлива". И если Кишинев получает энергоресурсы от европейских стран, что сказывается только на росте тарифов для населения, то Тирасполь оказался в полной газовой блокаде. В Приднестровье действует режим веерных отключений электричества, в многоквартирных домах нет отопления и горячей воды при минусовой температуре на улице. В Тирасполе заявляют, что сейчас идут сложные переговоры о поставках газа. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995022572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

молдавия, кишинев, европа, газпром, молдовагаз, приднестровская молдавская республика, в мире