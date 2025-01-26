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В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме - РИА Новости, 26.01.2025
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10:45 26.01.2025 (обновлено: 11:01 26.01.2025)
https://ria.ru/20250126/pozhar-1995525706.html
В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме
В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме - РИА Новости, 26.01.2025
В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме
Квартира на втором этаже загорелась в пятиэтажном доме Новгородской области, пожар ликвидирован, спасены 27 человек с верхних этажей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T10:45:00+03:00
2025-01-26T11:01:00+03:00
происшествия
новгородская область
новгородский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Квартира на втором этаже загорелась в пятиэтажном доме Новгородской области, пожар ликвидирован, спасены 27 человек с верхних этажей, сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону. Уточняется, что пожар на втором этаже в пятиэтажном доме произошёл в субботу вечером в посёлке Панковка Новгородского района. Люди на верхних этажах просили о помощи. "Личным составом государственной противопожарной службы спасены 27 человек. Из-за сильного задымления людей спасали с помощью высотной техники и спецсредств. По предварительной информации, двум жителям дома потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар в квартире на площади 40 квадратных метров ликвидировали 16 спасателей на пять единиц техники.
https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html
новгородская область
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происшествия, новгородская область, новгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме

В новгородской Панковке загорелась квартира на втором этаже пятиэтажного дома

© Фото : ГУ МЧС России по Новгородской областиНа месте пожара в поселке Панковка Новгородской области
На месте пожара в поселке Панковка Новгородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : ГУ МЧС России по Новгородской области
На месте пожара в поселке Панковка Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Квартира на втором этаже загорелась в пятиэтажном доме Новгородской области, пожар ликвидирован, спасены 27 человек с верхних этажей, сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону.
Уточняется, что пожар на втором этаже в пятиэтажном доме произошёл в субботу вечером в посёлке Панковка Новгородского района. Люди на верхних этажах просили о помощи.
"Личным составом государственной противопожарной службы спасены 27 человек. Из-за сильного задымления людей спасали с помощью высотной техники и спецсредств. По предварительной информации, двум жителям дома потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пожар в квартире на площади 40 квадратных метров ликвидировали 16 спасателей на пять единиц техники.
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ПроисшествияНовгородская областьНовгородский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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