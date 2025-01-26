https://ria.ru/20250126/pozhar-1995525706.html

В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме

В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме - РИА Новости, 26.01.2025

В Новгородской области загорелась квартира в жилом доме

Квартира на втором этаже загорелась в пятиэтажном доме Новгородской области, пожар ликвидирован, спасены 27 человек с верхних этажей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T10:45:00+03:00

2025-01-26T10:45:00+03:00

2025-01-26T11:01:00+03:00

происшествия

новгородская область

новгородский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 янв — РИА Новости. Квартира на втором этаже загорелась в пятиэтажном доме Новгородской области, пожар ликвидирован, спасены 27 человек с верхних этажей, сообщает пресс-служба Управления МЧС по региону. Уточняется, что пожар на втором этаже в пятиэтажном доме произошёл в субботу вечером в посёлке Панковка Новгородского района. Люди на верхних этажах просили о помощи. "Личным составом государственной противопожарной службы спасены 27 человек. Из-за сильного задымления людей спасали с помощью высотной техники и спецсредств. По предварительной информации, двум жителям дома потребовалась медицинская помощь", - говорится в сообщении. Отмечается, что пожар в квартире на площади 40 квадратных метров ликвидировали 16 спасателей на пять единиц техники.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

новгородская область

новгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новгородская область, новгородский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)