https://ria.ru/20250126/pozhar-1995515014.html

В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу

В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу - РИА Новости, 26.01.2025

В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу

Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:40:00+03:00

2025-01-26T08:40:00+03:00

2025-01-26T08:40:00+03:00

происшествия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что сгоревшее здание принадлежит АО "Теплоэнергосервис". "В деревянном двухэтажном строении располагаются шесть организаций... из-за сильного ветра пожар распространился на примыкающее каменное здание школы. В посёлке учатся 8 школьников, также проживают 4 детей дошкольного возраста", - информирует пресс-служба. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. "В первую очередь решается вопрос организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250110/kursk-1993085269.html

республика саха (якутия)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика саха (якутия)