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В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу
В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу - РИА Новости, 26.01.2025
В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу
Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:40:00+03:00
2025-01-26T08:40:00+03:00
2025-01-26T08:40:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что сгоревшее здание принадлежит АО "Теплоэнергосервис". "В деревянном двухэтажном строении располагаются шесть организаций... из-за сильного ветра пожар распространился на примыкающее каменное здание школы. В посёлке учатся 8 школьников, также проживают 4 детей дошкольного возраста", - информирует пресс-служба. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. "В первую очередь решается вопрос организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250110/kursk-1993085269.html
республика саха (якутия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу
В якутском Нижнеянске пожар в административном здании перекинулся на школу