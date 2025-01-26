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В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу - РИА Новости, 26.01.2025
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08:40 26.01.2025
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В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу
В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу - РИА Новости, 26.01.2025
В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу
Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:40:00+03:00
2025-01-26T08:40:00+03:00
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Отмечается, что сгоревшее здание принадлежит АО "Теплоэнергосервис". "В деревянном двухэтажном строении располагаются шесть организаций... из-за сильного ветра пожар распространился на примыкающее каменное здание школы. В посёлке учатся 8 школьников, также проживают 4 детей дошкольного возраста", - информирует пресс-служба. Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет. "В первую очередь решается вопрос организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.
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республика саха (якутия)
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происшествия, республика саха (якутия)
Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В якутском поселке пожар с административного здания перекинулся на школу

В якутском Нижнеянске пожар в административном здании перекинулся на школу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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ЯКУТСК, 26 янв - РИА Новости. Пожар в административном здании, где размещались шесть организаций в посёлке Нижнеянск Якутии, перекинулся на школу, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Отмечается, что сгоревшее здание принадлежит АО "Теплоэнергосервис".
"В деревянном двухэтажном строении располагаются шесть организаций... из-за сильного ветра пожар распространился на примыкающее каменное здание школы. В посёлке учатся 8 школьников, также проживают 4 детей дошкольного возраста", - информирует пресс-служба.
Причина, виновное лицо, ущерб устанавливаются. Погибших и пострадавших нет.
"В первую очередь решается вопрос организации образовательного процесса", - говорится в сообщении.
Кадры МВД по делу подростка в курской школе - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
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10 января, 11:42
 
ПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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