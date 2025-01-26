https://ria.ru/20250126/podzhog-1995514086.html

В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов

В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов - РИА Новости, 26.01.2025

В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов

В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T08:20:00+03:00

2025-01-26T08:20:00+03:00

2025-01-26T13:34:00+03:00

происшествия

краснодар

динской район

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

краснодарский край

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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. "Двадцать пятого января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трех заведениях Западного округа города в период времени с 22:27 до 23:30. Работники одного из ресторанов города задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции", — говорится в релизе.Это оказался 19-летний житель Динского района. По его словам, совершить поджоги его заставили злоумышленники, взломавшие его аккаунт и угрожавшие использовать его персональные данные для совершения преступлений. На видео, опубликованном полицией, задержанный признается, что устроил три пожара в ресторанах "МясоLove", "Гусь" и "Бумбараш"."Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", — сказал поджигатель.Полицейские передали собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.

https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html

краснодар

динской район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Допрос поджигателя ресторанов в Краснодаре В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. 2025-01-26T08:20 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодар, динской район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край