https://ria.ru/20250126/podzhog-1995514086.html
В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов
В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов - РИА Новости, 26.01.2025
В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов
В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T08:20:00+03:00
2025-01-26T08:20:00+03:00
2025-01-26T13:34:00+03:00
происшествия
краснодар
динской район
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
краснодарский край
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД. "Двадцать пятого января в полицию Краснодара поступило сообщение о поджоге в трех заведениях Западного округа города в период времени с 22:27 до 23:30. Работники одного из ресторанов города задержали злоумышленника и передали его прибывшим на место сотрудникам полиции", — говорится в релизе.Это оказался 19-летний житель Динского района. По его словам, совершить поджоги его заставили злоумышленники, взломавшие его аккаунт и угрожавшие использовать его персональные данные для совершения преступлений. На видео, опубликованном полицией, задержанный признается, что устроил три пожара в ресторанах "МясоLove", "Гусь" и "Бумбараш"."Меня направлял украинский специалист, обещал за все три поджога 35 тысяч рублей, если я все выполню и смогу сбежать", — сказал поджигатель.Полицейские передали собранные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения.
https://ria.ru/20241225/ukraina-1991050363.html
краснодар
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Допрос поджигателя ресторанов в Краснодаре
В Краснодаре задержали молодого человека, устроившего поджог трех ресторанов, сообщается в Telegram-канале краевого главка МВД.
2025-01-26T08:20
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PT0M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодар, динской район, министерство внутренних дел рф (мвд россии), краснодарский край
Происшествия, Краснодар, Динской район, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Краснодарский край
В Краснодаре задержали поджигателя трех ресторанов
В Краснодаре задержали 19-летнего поджигателя трех ресторанов на западе города