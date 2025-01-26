https://ria.ru/20250126/podrostki-1995539248.html

Полиция нашла двух подростков, избивших пенсионера во Владимирской области

Полиция нашла двух подростков, избивших пенсионера во Владимирской области - РИА Новости, 26.01.2025

Полиция нашла двух подростков, избивших пенсионера во Владимирской области

Полиция установила личности двух подростков, которые избили пенсионера в городе Гусь-Хрустальном во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T12:35:00+03:00

2025-01-26T12:35:00+03:00

2025-01-26T14:03:00+03:00

происшествия

гусь-хрустальный

владимирская область

россия

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РЯЗАНЬ, 26 янв — РИА Новости. Полиция установила личности двух подростков, которые избили пенсионера в городе Гусь-Хрустальном во Владимирской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД. Там уточнили, что 24 января в дежурную часть из больницы сообщили, что к ним обратился за помощью пожилой мужчина. "Установили двух местных жителей, которые нанесли травмы пенсионеру. Двое несовершеннолетних парней <…> В настоящий момент решается вопрос о квалификации совершенного подростками деяния", — рассказали в УМВД. Как отметила собеседница агентства, на законных представителей подростков составили административные протоколы по статье КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Региональный главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о хулиганстве, совершенном группой лиц. По предварительным данным, вечером 24 января компания подростков отмечала день рождения одного из них, после чего они пришли к ТЦ "Круиз". У входа в торговый центр двое из них, 2009 и 2011 года рождения, нанесли незнакомому пожилому мужчине несколько ударов.

https://ria.ru/20250120/podrostki-1994557788.html

https://ria.ru/20250115/cheljabinsk-1993783809.html

гусь-хрустальный

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происшествия, гусь-хрустальный, владимирская область, россия