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Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
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18:54 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/pitstsa-1995579904.html
Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц, пишут СМИ
Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц, пишут СМИ - РИА Новости, 26.01.2025
Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц, пишут СМИ
Италия направила Украине запрос на экстрадицию Джанни Ченни, захваченного в начале января под Купянском, сообщил портал today.it. РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T18:54:00+03:00
2025-01-26T18:54:00+03:00
в мире
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Италия направила Украине запрос на экстрадицию Джанни Ченни, захваченного в начале января под Купянском, сообщил портал today.it. Десятого января то же издание today. It опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. В видеоролике, записанном украинскими военными, Ченни заявлял о желании вернуться в Италию. Источник РИА Новости в МИД Италии после проверки информации назвал содержание статьи недостоверным. Минюст Италии, занимающийся вопросами экстрадиции, на запрос агентства не ответил. Согласно нынешней информации, корреспондент today.it направился в Харьков для того, чтобы взять у Ченни интервью. Итальянец находится в больнице "под наблюдением украинских военных", поскольку имеет проблемы с дыхательными путями и несколько ссадин, якобы полученных в ходе участия в боевых действиях. Его состояние при этом оценивается как хорошее, а повреждения позволяют говорить о пути к выздоровлению. "Ченни не может говорить, на него выписан ордер об экстрадиции, в спешке подписанный итальянским правительством, чтобы не допустить, чтобы он стал первым итальянским военнопленным за 80 лет", - говорится в сообщении. Невозможность взять у Ченни интервью, несмотря на его прежнее стремление пообщаться с прессой, today.it связывает с желанием избежать напряженности между Италией и Украиной по этому вопросу. Ченни, как отмечается, еще не получил статуса военнопленного, но, будучи обладателем еще и гражданства РФ, может быть и передан российской стороне в одном из будущих обменов. В Италии бывшего пиццайоло ждет тюрьма. Как следует из материалов итальянского суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, на родине Ченни был судим дважды. Согласно документу, в 2016 году он был приговорен к 7 годам и 2 месяцам тюрьмы по обвинению в домогательстве к девочке - дочке кузины своей девушки. Заявлениям итальянца о связи с матерью девочки суд доказательств не нашел. В прошлом Ченни отбыл наказание за убийство. Российская жена Ченни Екатерина рассказала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. По ее словам, с ней никто не связывается, всю информацию ей приходится узнавать самой. Екатерина Ченни отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России. Ранее она также обращалась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
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в мире, россия, харьков, татьяна москалькова, италия, украина
В мире, Россия, Харьков, Татьяна Москалькова, Италия, Украина
Италия запросила у Украины экстрадицию мастера по выпечке пицц, пишут СМИ

Today.it: Италия запросила у Украины экстрадицию пиццайоло Джанни Ченни

© Фото : соцсетиДжанни Ченни
Джанни Ченни - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Фото : соцсети
Джанни Ченни. Архивное фото
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РИМ, 26 янв - РИА Новости. Италия направила Украине запрос на экстрадицию Джанни Ченни, захваченного в начале января под Купянском, сообщил портал today.it.
Десятого января то же издание today. It опубликовало статью, в которой утверждалось, что украинский спецназ в начале января захватил в Харьковской области близ границы с ЛНР итальянского мастера по выпечке пиццы - пиццайоло Джанни Ченни, который якобы был российским добровольцем. В видеоролике, записанном украинскими военными, Ченни заявлял о желании вернуться в Италию.
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Источник РИА Новости в МИД Италии после проверки информации назвал содержание статьи недостоверным. Минюст Италии, занимающийся вопросами экстрадиции, на запрос агентства не ответил.
Согласно нынешней информации, корреспондент today.it направился в Харьков для того, чтобы взять у Ченни интервью. Итальянец находится в больнице "под наблюдением украинских военных", поскольку имеет проблемы с дыхательными путями и несколько ссадин, якобы полученных в ходе участия в боевых действиях. Его состояние при этом оценивается как хорошее, а повреждения позволяют говорить о пути к выздоровлению.
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"Ченни не может говорить, на него выписан ордер об экстрадиции, в спешке подписанный итальянским правительством, чтобы не допустить, чтобы он стал первым итальянским военнопленным за 80 лет", - говорится в сообщении. Невозможность взять у Ченни интервью, несмотря на его прежнее стремление пообщаться с прессой, today.it связывает с желанием избежать напряженности между Италией и Украиной по этому вопросу.
Ченни, как отмечается, еще не получил статуса военнопленного, но, будучи обладателем еще и гражданства РФ, может быть и передан российской стороне в одном из будущих обменов.
В Италии бывшего пиццайоло ждет тюрьма. Как следует из материалов итальянского суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости, на родине Ченни был судим дважды. Согласно документу, в 2016 году он был приговорен к 7 годам и 2 месяцам тюрьмы по обвинению в домогательстве к девочке - дочке кузины своей девушки. Заявлениям итальянца о связи с матерью девочки суд доказательств не нашел. В прошлом Ченни отбыл наказание за убийство.
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Российская жена Ченни Екатерина рассказала РИА Новости, что ее муж находится в тяжелом состоянии в больнице скорой неотложной помощи в Харькове. По ее словам, с ней никто не связывается, всю информацию ей приходится узнавать самой.
Екатерина Ченни отметила, что направила обращение по поводу ситуации с мужем в информационный центр Следственного комитета России.
Ранее она также обращалась за помощью к региональным властям, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и в фонд "Защитники Отечества".
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