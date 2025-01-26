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В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе - РИА Новости, 26.01.2025
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20:01 26.01.2025
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В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе - РИА Новости, 26.01.2025
В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе
Лицей, детсад и 25 многоквартирных домов в Индустриальном районе Перми остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, прокуратура контролирует процесс... РИА Новости, 26.01.2025
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Лицей, детсад и 25 многоквартирных домов в Индустриальном районе Перми остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, прокуратура контролирует процесс проведения ремонтных работ, сообщают пресс-службы краевого надзорного ведомства и дежурно-диспетчерской службы. "По предварительной информации, в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы. Прокуратура Индустриального района контролирует ход устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении надзорного ведомства. По данным единой дежурно-диспетчерской службы Перми, из-за дефекта на теплотрассе на ул. Советской Армии, 33Б, без отопления остались 25 многоквартирных домов, лицей и детский сад. Работы на месте аварии проводит компания "Т Плюс", устранить неполадки планируется до 27 января. Сегодня в Перми минус 13 градусов.
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происшествия, пермь, россия
Происшествия, Пермь, Россия
В Перми 25 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе

Власти Перми устраняют оставившую без тепла 25 домов, детсад и лицей аварию

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобиль пожарной службы МЧС РФ на месте прорыва теплотрассы
Автомобиль пожарной службы МЧС РФ на месте прорыва теплотрассы - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобиль пожарной службы МЧС РФ на месте прорыва теплотрассы. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 26 янв - РИА Новости. Лицей, детсад и 25 многоквартирных домов в Индустриальном районе Перми остались без отопления из-за аварии на теплотрассе, прокуратура контролирует процесс проведения ремонтных работ, сообщают пресс-службы краевого надзорного ведомства и дежурно-диспетчерской службы.
«
"По предварительной информации, в связи с дефектом на теплотрассе по ул. Советской Армии, произошло отключение теплоснабжения в жилом секторе и ряде объектов социальной сферы. Прокуратура Индустриального района контролирует ход устранения аварийной ситуации", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
По данным единой дежурно-диспетчерской службы Перми, из-за дефекта на теплотрассе на ул. Советской Армии, 33Б, без отопления остались 25 многоквартирных домов, лицей и детский сад. Работы на месте аварии проводит компания "Т Плюс", устранить неполадки планируется до 27 января.
Сегодня в Перми минус 13 градусов.
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