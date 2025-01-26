https://ria.ru/20250126/peremirie-1995548035.html

ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия

ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия - РИА Новости, 26.01.2025

ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия

Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T14:03:00+03:00

2025-01-26T14:03:00+03:00

2025-01-26T15:38:00+03:00

в мире

израиль

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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении огня; Тель-Авив утверждает, что условия перемирия нарушает ХАМАС."Оккупанты препятствуют возвращению перемещенных лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для ее освобождения <…> Мы считаем, что оккупационные войска несут ответственность за препятствия в осуществлении соглашения, и мы следим вместе с посредниками со всей ответственностью, чтобы достичь решения, которое приведет к возвращению перемещенных лиц", — говорится в заявлении ХАМАС.Израиль, со своей стороны, обвинил палестинское движение в том, что оно до сих пор не освободило Арбель Йехуд и не передало список живых и погибших заложников. "В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.Накануне в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем ХАМАС освободило вторую группу израильских женщин-военнослужащих, отпустив трех девушек. Четвертая, Арбель Йехуд, осталась в плену, но палестинское движение представило доказательства, что она жива, и обещало отпустить ее во время следующего этапа. В обмен на это из израильских тюрем освободили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм. Кроме того, палестинцы должны были получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переселиться из-за военных действий.Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.Это второе перемирие за время конфликта: первое стороны заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.

https://ria.ru/20250123/gaza-1995037099.html

https://ria.ru/20250125/konflikt-1915630213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, израиль, хамас, сектор газа