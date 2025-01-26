ХАМАС и Израиль обвинили друг друга в нарушении условий перемирия
© AP Photo / Abed HajjarБойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС
© AP Photo / Abed Hajjar
Бойцы ХАМАС сопровождают автомобиль Красного Креста перед тем как забрать израильских заложников после вступления в силу соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС. Архивное фото
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ДОХА, 26 янв — РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что он препятствует возвращению палестинцев с юга на север сектора Газа в нарушение соглашения о прекращении огня; Тель-Авив утверждает, что условия перемирия нарушает ХАМАС.
"Оккупанты препятствуют возвращению перемещенных лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для ее освобождения <…> Мы считаем, что оккупационные войска несут ответственность за препятствия в осуществлении соглашения, и мы следим вместе с посредниками со всей ответственностью, чтобы достичь решения, которое приведет к возвращению перемещенных лиц", — говорится в заявлении ХАМАС.
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Израиль, со своей стороны, обвинил палестинское движение в том, что оно до сих пор не освободило Арбель Йехуд и не передало список живых и погибших заложников.
"В связи с этим было принято решение не разрешать передвижение жителей Газы на север сектора", — заявил советник канцелярии израильского премьера Дмитрий Гендельман.
Накануне в рамках начавшейся неделю назад реализации соглашения с Израилем ХАМАС освободило вторую группу израильских женщин-военнослужащих, отпустив трех девушек. Четвертая, Арбель Йехуд, осталась в плену, но палестинское движение представило доказательства, что она жива, и обещало отпустить ее во время следующего этапа. В обмен на это из израильских тюрем освободили 200 палестинских заключенных, в том числе пожизненно осужденных за терроризм. Кроме того, палестинцы должны были получить возможность вернуться на север с юга сектора Газа, куда они были вынуждены переселиться из-за военных действий.
Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня с 19 января на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, затем перекинулись в Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Это второе перемирие за время конфликта: первое стороны заключили в ноябре 2023 года, оно продержалось всего шесть дней.