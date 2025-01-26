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Швейцария заявила о готовности провести переговоры по Украине - РИА Новости, 26.01.2025
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15:04 26.01.2025
https://ria.ru/20250126/peregovory-1995554353.html
Швейцария заявила о готовности провести переговоры по Украине
Швейцария заявила о готовности провести переговоры по Украине - РИА Новости, 26.01.2025
Швейцария заявила о готовности провести переговоры по Украине
Швейцария была бы готова провести подготовительные переговоры по Украине, заявила швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер в интервью швейцарской газете... РИА Новости, 26.01.2025
2025-01-26T15:04:00+03:00
2025-01-26T15:04:00+03:00
в мире
швейцария
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дональд трамп
владимир путин
транзит газа через украину
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Швейцария была бы готова провести подготовительные переговоры по Украине, заявила швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Nachrichten. По её словам, она заявила Владимиру Зеленскому, что Швейцария по-прежнему "готова предлагать свои добрые услуги и поддерживать мирный процесс". "Но сначала мы должны узнать план американцев. Они являются ключевым фактором в мирных переговорах, и пока неясно, какой курс возьмёт новая администрация США. Затем за столом переговоров должна быть Россия, а также вовлечён Глобальный Юг. Я заверила президента Зеленского, что мы готовы, например, провести подготовительные встречи. Он согласился с этим", - сказала президент, отвечая на вопрос издания, как отреагировал Зеленский, когда Келлер-Зуттер во время встречи на Всемирном экономическом форуме сказала ему, что Россия должна участвовать, если Швейцария вновь организует мирную конференцию. Президент добавила, что прошедшая конференция в Бюргенштоке была отправной точкой. "Она дала Швейцарии доступ к различным участникам, особенно к США. Наша цель - справедливый и длительный мир для Украины. Нельзя ожидать, что это произойдёт за одну ночь. Даже президенту Трампу, как он сам обещал, не удалось достичь мира за 24 часа", - пояснила она. Лидер страны также отметила, что Швейцария находится в контакте с Россией. "Теперь известно, что Дональд Трамп хочет относительно быстро встретиться с Владимиром Путиным. После этого, возможно, ситуация прояснится", - добавила Келлер-Зуттер, отметив, что её страна могла бы "выступать посредником и предлагать свою площадку для переговоров". На просьбу издания уточнить, реалистично ли это, учитывая, что Россия называла Швейцарию не нейтральной, президент ответила, что "в последнее время она больше не слышала таких заявлений от России". Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня 2024 года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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в мире, швейцария, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, транзит газа через украину
В мире, Швейцария, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, транзит газа через Украину
Швейцария заявила о готовности провести переговоры по Украине

Президент Швейцарии Келлер-Зуттер: страна готова провести переговоры по Украине

© Fotolia / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
© Fotolia / Mikael Lever
Флаг Швейцарии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 янв - РИА Новости. Швейцария была бы готова провести подготовительные переговоры по Украине, заявила швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер в интервью швейцарской газете Tages-Anzeiger Nachrichten.
По её словам, она заявила Владимиру Зеленскому, что Швейцария по-прежнему "готова предлагать свои добрые услуги и поддерживать мирный процесс".
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"Но сначала мы должны узнать план американцев. Они являются ключевым фактором в мирных переговорах, и пока неясно, какой курс возьмёт новая администрация США. Затем за столом переговоров должна быть Россия, а также вовлечён Глобальный Юг. Я заверила президента Зеленского, что мы готовы, например, провести подготовительные встречи. Он согласился с этим", - сказала президент, отвечая на вопрос издания, как отреагировал Зеленский, когда Келлер-Зуттер во время встречи на Всемирном экономическом форуме сказала ему, что Россия должна участвовать, если Швейцария вновь организует мирную конференцию.
Президент добавила, что прошедшая конференция в Бюргенштоке была отправной точкой.
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"Она дала Швейцарии доступ к различным участникам, особенно к США. Наша цель - справедливый и длительный мир для Украины. Нельзя ожидать, что это произойдёт за одну ночь. Даже президенту Трампу, как он сам обещал, не удалось достичь мира за 24 часа", - пояснила она.
Лидер страны также отметила, что Швейцария находится в контакте с Россией.
«
"Теперь известно, что Дональд Трамп хочет относительно быстро встретиться с Владимиром Путиным. После этого, возможно, ситуация прояснится", - добавила Келлер-Зуттер, отметив, что её страна могла бы "выступать посредником и предлагать свою площадку для переговоров".
На просьбу издания уточнить, реалистично ли это, учитывая, что Россия называла Швейцарию не нейтральной, президент ответила, что "в последнее время она больше не слышала таких заявлений от России".
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Первый саммит по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошел 15-16 июня 2024 года. Участие в нем подтвердили более 90 стран, половина из которых - из Европы, а также восемь организаций. При этом итоговое коммюнике не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Южная Африка, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Позже свои подписи под коммюнике отозвали Ирак и Иордания. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
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