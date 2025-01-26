https://ria.ru/20250126/pentagon-1995584538.html

Вице-президент США заявил о кадровом и технологическом кризисе в Пентагоне

Вице-президент США заявил о кадровом и технологическом кризисе в Пентагоне - РИА Новости, 26.01.2025

Вице-президент США заявил о кадровом и технологическом кризисе в Пентагоне

США не одержали победу ни в одном военном конфликте за последние 40 лет, при этом Пентагон страдает от кадрового и технологического кризиса, заявил в... РИА Новости, 26.01.2025

2025-01-26T19:35:00+03:00

2025-01-26T19:35:00+03:00

2025-01-26T19:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 янв - РИА Новости. США не одержали победу ни в одном военном конфликте за последние 40 лет, при этом Пентагон страдает от кадрового и технологического кризиса, заявил в воскресенье в интервью телеканалу ABC вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Если вы подумаете обо всех этих двухпартийных массовых голосованиях, мы должны спросить себя, что они нам дали? Они дали нам страну, в которой мы вели много войн за последние 40 лет, но не выиграли ни одной войны за всё время моей жизни. Они дали нам армию с серьезным кризисом набора, кризисом цен на закупки, которые абсолютно не функционируют: мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, ужасные перерасходы средств, поставки всегда задерживаются", - заявил Вэнс, комментируя напряженное голосование в сенате по кандидатуре нового министра обороны.В пятницу Вэнсу как председателю сената пришлось вмешаться в голосование, чтобы кандидатура Пита Хегсета получила одобрение верхней палаты с минимальным необходимым перевесом. На фоне обвинений против Хегсета некоторые республиканцы в сенате проголосовали против него. Хегсет способен привнести необходимые изменения в работу Пентагона, так как является "разрушителем шаблонов", отметил вице-президент в интервью телеканалу. Новый министр обороны США ранее сталкивался с обвинениями в неподобающем поведении, включая сообщения о злоупотреблении алкоголем и неподобающих действиях на рабочих мероприятиях. Сам он называет эти обвинения "анонимными и ложными".

https://ria.ru/20250125/glava-1995488886.html

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